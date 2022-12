Live report su Soundsblog: tutti i concerti rock e metal recensiti nel 2022

Duemilaventidue, l’anno della ripartenza. Questa volta davvero, senza restrizioni, con qualche timidezza iniziale sfociata poi nei mega-concerti a sudare (e magari tossire) uni addosso agli altri. A godersi la musica.

Per vari motivi (anche di salute, sì) non ho potuto partecipare a _tutti_ i concerti di questa fantastica ripartenza, e soprattutto i festival estivi sono andati sacrificati. Eppure le due dozzine di concerti recensiti qui su Soundsblog (più un bonus su Punkadeka!), la manciata di pass e braccialetti come souvenir dal photo-pit, vogliono dire tutto per me – e sono sicuro che anche per molti di voi che sono stati a questi concerti, e tanti altri show, saranno i ricordi di una passione che è tornata con forza, superando molti problemi e incertezze.

Ecco un riassunto di quel che avete potuto leggere su queste pagine, un piacevole modo di passare la pausa festiva, con l’augurio di vedere il doppio di concerti nel 2023!

Jiro Okabe @ Toscolano Maderno – 20 marzo 2022

Ci sono un americano, un giapponese e un inglese. Hanno tutti intorno ai 50 anni, e suonano punk rock. Quando la pandemia sembra essere agli sgoccioli, decidono di suonare una manciata di concerti. Scelgono l’Italia come unica meta per 8 tappe in 2 settimane.

Punkreas @ Live Club Trezzo – 8 Aprile 2022

I Punkreas tornano a suonare dal vivo: cronaca di un concerto che segna una rinascita per tutti.

Death SS @ Live Club Trezzo – 15 Aprile 2022

I Death SS centrano in pieno il momento importante per questo concerto, presentando nuovo disco e nuova lineup con uno spettacolo potente.

Ghost @ Forum di Assago – 5 Maggio 2022

I Ghost portano a Milano uno spettacolo maestoso, giusta ricompensa per i coraggiosi che torneranno a godersi un concerto in mezzo alla gente.

Electric Callboy @ Legend Club Milano – 18 Maggio 2022

Gli Electric Callboy portano divertimento e un muro di suono per ogni età (ma preferibilmente giovane), al concerto soldout di Milano.

Punk In Drublic 2022 @ Carroponte Sesto San Giovanni / Milano – 22 Maggio 2022

Quasi 8 ore di musica punk, ma soprattutto un attesissimo momento di aggregazione dopo anni chiusi in casa…

Scorpions @ Arena di Verona – 23 Maggio 2022

Il nuovo disco, e poi un salto nel passato di oltre 30 anni: gli Scorpions all’Arena di Verona hanno stregato il pubblico ancora una volta.

Steel Panther @ Alcatraz Milano – 15 Giugno 2022

Un concerto degli Steel Panther è, oggi più che mai, un mix fra musica live e cabaret: una manciata di canzoni suonate con potenza, e una serie di gag.

Offspring @ Carroponte Sesto San Giovanni / Milano – 21 Giugno 2022

4 ore di punk tiratissimo, per il concerto al Carroponte di Offspring, Punkreas, Lagwagon e Anti-Flag.

Bad Religion @ Alcatraz Milano – 22 Giugno 2022

90 minuti, 26 canzoni, 42 anni di carriera. Ecco com’è andato il concerto all’Alcatraz!

Alice Cooper e Michael Monroe @ Alcatraz Milano – 29 Giugno 2022

Alice Cooper e Michael Monroe hanno dimostrato che il rock non ha età: servono carisma, voce e canzoni memorabili. Una gran serata a Milano.

The Dead Daisies @ Fabrique Milano – 2 Luglio 2022

Glenn Hughes ha salvato la serata dei Dead Daisies, che si sono trovati a suonare in 3 per il pubblico di Milano.

Helloween e Sabaton @ Ippodromo San Siro Milano – 27 Agosto 2022

Il Power Metal scorre potente in questa giornata di fine Agosto: il concerto di Helloween e Sabaton ha sovrastato anche i cori del vicino stadio di San Siro

Metalitalia Festival 2022 @ Live Club Trezzo – 17 Settembre 2022

Anche nel 2022 il Metalitalia Festival ha soddisfatto le aspettative di chi voleva godersi in maniera piacevole 2 giorni di musica pesante

Black Stone Cherry @ Alcatraz Milano – 26 Settembre 2022

Black Stone Cherry e Georgia Thunderbolts: grande serata di “rock sudista” moderno, all’Alcatraz di Milano!

Amon Amarth e Machine Head @ Fabrique Milano – 4 Ottobre 2022

Vichinghi e cuori di leone, accompagnati dai The Halo Effect: una serata di metal “mangiapalco”.

The Rasmus @ Fabrique Milano – 21 Ottobre 2022

The Rasmus sono in giro da decenni, ma in concerto suonano ancora come ragazzini pieni di energia: il concerto di Milano è stato un turbine di emozioni.

Amaranthe, Beyond The Black, Butcher Babies, Ad Infinitum @ Live Club Trezzo – 25 Ottobre 2022

Quattro band, quattro modi di concepire il metal e presentarsi sul palco: ecco come se la sono cavate al Live Club di Trezzo.

Viboras, Watertower e Glory Hall @ Bloom Mezzago – 4 Novembre 2022

È sempre un piacere assistere a un concerto punk al Bloom. Meglio ancora se è punk Italiano…

The Pretty Reckless @ Alcatraz Milano – 15 Novembre 2022

The Pretty Reckless hanno portato ancora una volta a Milano un rock show grintoso, anche se tutti gli occhi e i cuori erano per Taylor Momsen.

Volbeat @ Alcatraz Milano – 17 Novembre 2022

Suoni perfetti, luci meravigliose e soprattutto una prestazione ancora una volta memorabile. Ecco com’è andata.

Powerwolf e Dragonforce @ Alcatraz Milano – 24 Novembre 2022

Musica epica, cori memorabili, vocalizzi esaltanti, assoli al fulmicotone, scenografie spettacolari.

In Flames e At The Gates @ Alcatraz Milano – 1 Dicembre 2022

In Flames e At The Gates in concerto insieme: un sogno per gli amanti del melodic death svedese, e una realtà che non ha deluso all’Alcatraz di Milano