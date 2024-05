Chi è Silia Kapsis, la cantante in gara per Cipro all’Eurovision Song Contest 2024 con la canzone “Liar”: età, Instagram, vero nome

Silia Kapsis è la cantante che rappresenta Cipro in gara all’Eurovision Song Contest 2024 con la canzone “Liar“. Ecco chi è la giovane artista che aprirà la prima serata della semifinale, in onda martedì 7 maggio.

Il suo vero nome all’anagrafe è Vasiliki Silia Kapsis ed è una cantante e ballerina di origine australiana. Nata a Sydney, il padre è un cantante cipriota, Giorgos Kapsis, mentre la madre è l’avvocato greco ed ex ballerina Despina “Rebecca” Saivanidis di Salonicco. Ha trascorso a Sydney la sua infanzia, esibendosi fin da quando aveva appena 4 anni. È stata cantante principale per l’Australian Youth Performing Arts Company (AYPAC) e in numerosi eventi in tutto il mondo.

La sua canzone d’esordio, “Who Am I?”, l’ha scritta e composta lei stessa all’età di 12 anni, ed è stata pubblicata nel 2022. Ha rilasciato altri due singoli, “No Boys Allowed” e “Disco Dancer”, a marzo e maggio 2023. Il suo quarto singolo “Night Out”, ispirato all’R&B e ai suoni pop, è stato pubblicato all’inizio di novembre dello scorso anno.

Oltre ad essere cantante è stata anche conduttrice nella versione australiana di Nickelodeon ottenendo una nomination per la categoria “Aussie/Kiwi Legend of the Year” ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards nel 2023.

La sua canzone, Liar, è stata pubblicata il 29 febbraio scorso come singolo. Il brano è stato scritto e composto da Dimitris Kontopoulos e Elke Tiel. Ha raccontato che la sua canzone era diretta alle persone che vivono vite “false”, criticandole per aver appoggiato “il body shaming e la sessualità”. La Kapsis, che ha inoltre affermato che la canzone si concentra sull’effetto che i social media hanno sulle giovani donne, ha affermato che la canzone è stata creata per convincere le persone ad abbandonare una “facciata di falsità” ed essere finalmente se stesse.

Originariamente, la canzone doveva essere presentata alla Russia per la finale nazionale nel 2022, ma il paese è stato espulso dall’UER dopo l’invasione dell’Ucraina.

Questo il suo account Instagram ufficiale.