Baby Lasagna è il cantante che rappresenta la Croazia all’Eurovision Song Contest 2024 con la canzone “Rim Tim Tagi Dim“. Ecco chi è l’artista, il vero nome e tutte le curiosità.

Il suo vero nome è Marko Purišić, è nato a Umago il 5 luglio 1995, ed è un cantautore e produttore musicale croato. Ha un fratello più piccolo di nome Martin, anche lui musicista e membro del gruppo Mono Inc.

Proviene da una famiglia in cui la madre è insegnante. Ha ammesso che anche lui avrebbe seguito quella strada se non avesse deciso di intraprendere invece la carriera musicale. Infatti, ha lavorato un anno come assistente infantile nella scuola elementare, finché non lasciò per studiare relazioni pubbliche all’Università VERN’ di Zagabria. Prima ancora aveva studiato turismo a Buie e ingegneria del suono a Lubiana.

Baby Lasagna, la carriera: canzoni e discografia

Dal 2011 al 2016 e dal 2018 al 2022, è stato il chitarrista dei Manntra, un gruppo rock croato. Il cantante ha poi deciso di tentare la carriera da solista nel 2023. Il 21 ottobre di quell’anno ha pubblicato il suo singolo di debutto “IG Boy” con lo pseudonimo di Baby Lasagna attraverso i Molly Studios. Due mesi dopo, nel dicembre 2023, è stato pubblicato il suo secondo singolo “Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself Too Much”.

Nei mesi scorsi è stato tra i partecipanti a Dora 2024, la selezione croata per l’Eurovision Song Contest 2024, con la canzone “Rim Tim Tagi Dim”, trionfando. Ha conquistato la vetta nella classifica dei brani più venduti in Croazia proprio per merito del brano in gara all’Esc 2024.

L’attenzione e le aspettative sono alte. La Radiotelevisione croata (HRT) ha anche prodotto un documentario televisivo sulla sua vita e sul viaggio verso l’Eurovision, che andrà in onda prima della sua esibizione in semifinale il 7 maggio.

Il suo primo disco di inediti, ancora senza un’ufficiale data di uscita, si intitolerà “Demons and Mosquitoes”.

