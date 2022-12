Sanremo Giovani 2022 andrà in stasera, in diretta su Rai1, a partire dalle 21.30 circa. Alla conduzione Amadeus, direttore artistico del Festival. Ospite della serata anche Gianni Morandi, co-conduttore di tutte e cinque le serate della kermesse musicale. Questa sera i 12 finalisti si esibiranno con il loro brano e solo 6 di loro potranno ottenere il pass per salire sul palco del Teatro Ariston.

Insieme a loro, ospiti anche tutti i 22 cantanti Big, annunciati da Amadeus durante l’edizione del Tg1 di domenica 4 dicembre 2022. Ecco chi sono gli artisti confermati, ai quali, appunto, si aggiungeranno poi i 6 vincitori di Sanremo Giovani 2022:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Durante la conferenza stampa di presentazione, Amadeus ha confermato la presenza di ospiti internazionali (ma smentendo la presenza di Lady Gaga e Britney Spears) e anche di artisti over 70 per celebrare la musica italiana. Ci saranno anche i Ricchi e Poveri, prossimi coach di The Voice Senior? Per ora tutto tace sui nomi anche delle co-conduttrici. Confermate, ad oggi, Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, volto di “Belve” su Rai 2.

Qui sotto, a seguire, potete leggere tutti i nomi dei 12 cantanti finalisti di Sanremo Giovani 2022. Insieme ai titoli, potete ascoltare anche il pezzo e leggere il testo della traccia. Su TvBlog sarà possibile la diretta della finalissima, in onda stasera dalle 21.30 su Rai 1.

COLLA ZIO, “Asfalto (Milano)

FIAT 131, “Pupille” (Rende – CS)

NOOR, “La tua Amélie” (Urbino)

Romeo & Drill, “Giorno di scuola” (Roma)

Vediamo, dunque, gli altri 8 finalisti sono:

gIANMARIA – “La città che odi” (Vicenza)

Giuse The Lizia – “Sincera” (Palermo)

Maninni – “Mille Porte” (Bari)

Mida – “Malditè” (Caracas)

OLLY – “L’anima balla” (Genova)

Sethu – “Sottoterra” (Savona)

Shari – “Sotto Voce” (Monfalcone – GO)

Will – “Le cose più importanti” (Vittorio Veneto – TV)