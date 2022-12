Gianmaria è uno dei concorrenti di Sanremo Giovani 2022 che si esibirà venerdì 16 dicembre, in diretta, su Rai 1. Tra i 12 artisti in gara, 6 di loro saranno ammessi al Festival di Sanremo 2023, insieme agli altri 22 Big già annunciati, pochi giorni fa, da Amadeus. Il brano con il quale tenterà di salire sul palco del Teatro Ariston è “La città che odi“.

Gianmaria, chi è il cantante

gIANMARIA è diventato noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione a X Factor. Nato a Vicenza e ha iniziato ad avvicinarsi e appassionarsi al mondo della musica quando aveva 13 anni. Ha partecipato ai primi concorsi di freestyle insieme ad un suo amico. Nel suo percorso iniziale a X Factor 2021, ha subito colpito ed emozionato i giudici grazie al brano “I suicidi“, un inedito presentato alle Auditions. Un brano che vuole essere una denuncia per la società attuale, molto efficace e immediato nelle immagini presenti nelle parole del testo. “Apri la bocca e ci sfondi la faccia” il commento di Emma dopo averlo ascoltato proprio nei primi casting, insieme ai colleghi giudici. Dopo essere stato selezionato per i live, è arrivato fino alla finale del talent show di Sky Uno.

La città che odi, Ascolta la canzone, leggi il significato

Nel brano si parla di solitudine, della sensazione di sentirsi in un posto sbagliato e in condizioni che non ci appartengono. Ci si sente perduti, sconfitti, in un contesto che sembra lontano da noi ma al quale ci adattiamo, anche se non vogliamo.

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale.

Gianmaria, La città che odi, Testo canzone

Quando insegui me

Stai cercando solo te

Io uno specchio che cammina

Che ti mostra come sei

Se mi lasci qua

Fai fatica a ritrovarti

Fai fatica a ritrovarmi

Quanto chiedi a me?

Più di quanto immaginassi

Era solo un’estorsione

Ma ci hai messo pure il cuore

È un po’ troppo non trovi?

Come finirà, come finirà?

Come finirà

Ora che son scivolato

Dalle tue mani sull’asfalto

Mi tocca stare qua

E sto nella città che odi

A me piace un sacco

Così tanto che ci vivrei

Forse ci comprerò casa

Mi prenderò un gatto

Costerà un botto

Che vivere

Che vivere

Hai rubato a me

Ti sei messa in discussione

Non l’avresti fatto mai

Senza guardarti da fuori

Vive in ogni respiro il mio tempo

In ogni presa di coscienza

Ma cosa si prova a restare da soli

Senza prima stancarsi degli altri

Ora che son scivolato

Dalle tue mani sull’asfalto

Mi tocca stare qua

E sto nella città che odi

A me piace un sacco

Così tanto che ci vivrei

Forse ci comprerò casa

Mi prenderò un gatto

Costerà un botto

Che vivere

Che vivere

E me ne resto qua

Anche se te ne vai

Il letto e vicino al muro

Dove non vuoi

Sono rimasto qua

Anche con mille guai

E non mi serve nessuno

Ma casa è vuota senza te

Sto nella città che odi

A me piace un sacco

Così tanto che ci vivrei

Forse ci comprerò casa

Mi prenderò un gatto

Costerà un botto

Che vivere (ehi)

Che vivere (la-la-la-la)

Che vivere (la-la-la-la)

Che vivere (la-la-la-la, la-la)