Sethu è un cantante in gara a Sanremo Giovani 2022 con il brano “Sottoterra“. Fa parte dei 12 finalisti e 6 di loro saranno selezionati per partecipare al Festival di Sanremo 2023. Qui sotto potete leggere, testo, significato della canzone e potete vedere il video ufficiale del pezzo.

Sethu, chi è il cantante di Sanremo Giovani 2022

Sethu è il nome d’arte di Marco De Lauri ed è nato nel 1997, il suo nome è una citazione a At the Gate of Sethu, album dei Nile. Tra i brani rilasciati nella sua carriera ricordiamo Lampioni, Butterfly Knife, Hotspot ft Lil Sadape e Mi hai lasciato a metà strada, sulla strada di casa.

Sottoterra, video ufficiale, significato canzone

Nel brano si rivolge all’altra persona come àncora di salvezza rispetto alla situazione difficile che sta vivendo (“Per te morirò, Come un tossico, come un tossico, Perché sei l’antidoto, A tutto ‘sto schifo, oh”).

Clicca qui per ascoltare la canzone e per vedere il video ufficiale.

Sethu, Sottoterra, Testo canzone

Perché sei l’antidoto

Ho una pistola nel cassetto, però non la userò

Ed ogni lacrima fa una marea

La vita ha ucciso le farfalle dentro al mio stomaco

Con te respiro come dopo un’apnea

Dammi un’ora d’aria

Più di ogni pillola

Non reggo più l’effetto che mi fai, ah ah ah oh

Portami dove non si

Tocca, in fondo ai tuoi occhi, oh

E ci affogherò

Come al solito, come al solito, oh

Parla tutta la notte di

Cose che non farai mai

Per te morirò

Come un tossico, come un tossico

Perché sei l’antidoto

A tutto ‘sto schifo, oh

(Sto) sottoterra se non stai con me

In overdose di pensieri se non sono con te

Sembra un blitz all’alba quando mi entri dеntro

E non fottermi il cuore perché nеanche ce l’ho

Lo sai che al tuo gioco ci perderò

Dammi un’ora d’aria

Più di ogni pillola

Non reggo più l’effetto che mi fai, ah ah ah oh

Portami dove non si

Tocca, in fondo ai tuoi occhi, oh

E ci affogherò

Come al solito, come al solito, oh

Parla tutta la notte di

Cose che non farai mai

Per te morirò

Come un tossico, come un tossico

Perché sei l’antidoto

A tutto ‘sto schifo, oh

(Sto) sottoterra se non stai con me

Mi fai andare stupido

Stai con quello stupido, oh

(Sto) sottoterra se non stai con me

Se non stai con me

Se non stai con me