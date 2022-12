Will è in gara a Sanremo Giovani 2022 con il brano “Le cose più importanti“. Venerdì 16 dicembre scopriremo in diretta se l’artista farà parte dei 6 cantanti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2023. Qui sotto potete leggere testo, significato, ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale del pezzo.

Will, Chi è il cantante di Sanremo Giovani 2022

William Busetti, in arte Will nasce nel 1999 a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo. Da bambino pratica il calcio, ottenendo promettenti risultati a livello giovanile, e ascolta tanta musica. Alla fine del liceo la passione per la musica prende il sopravvento e Will inizia a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascolta come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia. Alla fine del 2019 pubblica i suoi primi brani su YouTube seguiti da un EP. Spinto dai risultati positivi dei suoi primi progetti, Will si convince che la sua musica può diventare più che una passione. Pubblica così altri tre singoli e nel 2020 partecipa a X Factor arrivando a cantare davanti ai giudici in prima serata. Alle audition Will canta “Estate”, una delle prima canzoni da lui scritte. L’esibizione diventa subito virale sui social e il brano inizia a macinare stream e condivisioni. Il brano, liberamente ispirato a “Someone you loved” di Lewis Capaldi, ha superato oltre 30 milioni di stream totali solo su Spotify, conquistando anche la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana. A Giugno 2022 l’artista pubblica il suo primo Ep “Chi sono veramente” su etichetta Capitol Records (Universal MusIc Italy) la cui uscita è stata accolta con milioni di views anche su Tik Tok Italia. Il prossimo 16 Dicembre Will è in finalissima a Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti” dal Teatro del Casinò di Sanremo e in diretta su Rai 1.

Le cose più importanti, Video ufficiale, Significato canzone

Ecco di cosa parla il brano, come raccontato dallo stesso Will:

“Le cose più importanti nasce in studio qualche mese fa il mood del pezzo mi ronzava già nella testa da un po’ e la scrittura è stata immediata e spontanea. Ispirato da una storia vera il brano racconta di una vicenda d’amore iniziata davvero presto, proprio da bambini. E’ un viaggio in musica in cui molte persone possono ritrovarsi e che dimostra come siano davvero le cose più importanti a rimanere, nonostante il tempo passi e molte cose cambiano, altre emozioni rimangono intatte. “Le cose più importanti” – prosegue Will – sono anche quelle che bisogna trovare il coraggio di dire nella maniera più semplice possibile, perché non sappiamo quante possibilità avremo poi per dirle. È necessario imparare che sono proprio “le cose più importanti” che non dobbiamo mai rimandare. È un pezzo sincero, a tratti malinconico, al tempo stesso un invito a non avere paura di mostrare la bellezza anche delle proprie fragilità”

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone

Will, Le cose più importanti, Testo canzone

Indietro nel tempo, oh

Qui come si torna

Due stelle nel cielo che

Diventava rosa

Mi servirebbe un tuo consiglio

Ma non ci sei più

Di quelli che mi davi tu

Rimango da solo e

Ti chiedo perdono se

Ti tengo stretto e non ti lascio andare

Vorrei sapere come amarmi

Come hai fatto tu

Come hai fatto tu

[Ritornello]

Ma ti ricordi le vacanze

Ma ti ricordi le onde più alte del mondo

Ti volevo dire tutto quello che pensavo

E non cе la facevo mai

Perché pensavo chе ci fosse il tempo

Perché pensavo un giorno avrò il coraggio

Invece poi ho imparato che non si rimandano mai

Le cose più importanti

Dimmi che non farai tardi

E che torni almeno per cena

Mi hai lasciato solo sigarette

E il silenzio di stasera

Vorrei poter riuscire ad essere come eri tu

Bella come sei tu

E dimmi che te lo ricordi

Di come bruciava la sabbia

E consuma la rabbia

Che alla fine poi niente ci cambia

E le canzoni che cantavi non le sento più

Io non le sento più

Ma ti ricordi le vacanze

Ma ti ricordi le onde più alte del mondo

Ti volevo dire tutto quello che pensavo

E non ce la facevo mai

Perché pensavo che ci fosse il tempo

Perché pensavo un giorno avrò il coraggio

Invece poi ho imparato che non si rimandano mai

Le cose più importanti

E piange pure il cielo

Non sai cosa darei per stare un po’ con te

Farti sorridere di nuovo

E piange pure il cielo

Non sai cosa darei per stare un po’ con te

E farti sorridere di nuovo

Ma ti ricordi le vacanze

Ma ti ricordi le onde più alte del mondo

Ma ti ricordi le vacanze

Ma ti ricordi le onde più alte del mondo

Ti volevo dire tutto quello che pensavo

E non ce la facevo mai

Perché pensavo che ci fosse il tempo

Perché pensavo un giorno avrò il coraggio

Invece poi ho imparato che non si rimandano mai

Le cose più importanti

Le cose più importanti