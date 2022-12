Romeo e Drill sono un duo romano in gara a Sanremo Giovani 2022 con il brano “Giorno di scuola“. Qui sotto potete leggere il testo, significato della canzone e potete vedere il video ufficiale.

Romeo e Drill, chi sono i cantanti di Sanremo Giovani 2022

Romeo e Drill sono un duo romano in gara a Sanremo Giovani 2022 e in attività dal 2019. I loro nomi sono Patrizio Romeo, in arte Romeo, e Francesco Manfredi, aka Drill. Il loro pezzo d’esordio è Chissenefrega, seguiti da Sono ancora morto, New Orleans, Lasciami qui e Tu come stai.

Giorno di scuola, video ufficiale, significato canzone

Il pezzo parla della fine di una storia d’amore, del sogno di poter avere ancora un contatto con chi si ama e desidera (“Sеi come il mio primo ultimo giorno di scuola, Una canzone sotto le lеnzuola, Cosa ti aspetti ancora? Vorrei, fare un giro, Sì ma sopra di te”).

Romeo e Drill, Giorno di scuola, Testo canzone

Mi suoni, mi smembri

Sei quadri e affreschi

Ho preso i nostri bagagli

Lasciato dentro ricordi

Pensavo bene a lasciarti le cose che non sopporti

Resti fissa, un tatuaggio

Un fiore cresce sempre sull’asfalto

Un fiore cresce

Come cresce quello che proviamo sempre

Il seme fuoriesce da un salice piangente

E mi chiami solo per un secondo

Quel secondo

Sai che ti giro intorno

E prendo spunto da te

Sеi come il mio primo ultimo giorno di scuola

Una canzone sotto le lеnzuola

Cosa ti aspetti ancora?

Vorrei, fare un giro

Sì ma sopra di te

Tra le vie tra gli Champs-Élysées

Ti ricordi quella volta

Prega a fare le tre

Ora non le fai più con me

Sai che ti odio davvero

Dai, credi all’amore vero

Hai le foto mie

Ma tanto non le guardi più

Pensi che sia vero

Invece era solo un déjà-vu

Mai prendo quelle distanze

Hai foto delle vacanze

Guarda la finestra

Specchiati nel giorno

Eri bella ieri

Oggi sembri il mio tramonto

E mi chiami solo per un secondo

Quel secondo

Sai che ti giro intorno

E prendo spunto da te

Sei come il mio primo ultimo giorno di scuola

Una canzone sotto le lenzuola

Cosa ti aspetti ancora?

Vorrei fare un giro

Sì ma sopra di te

Tra le vie tra gli Champs-Élysées

Ti ricordi quella volta

Prega a fare le tre

Ora non le fai più con me