Fiat 131 è uno dei 12 finalisti in gara a Sanremo Giovani 2022 che potrebbe essere selezionato tra i 6 cantanti in gara per Sanremo 2023. Nella puntata di venerdì 13 dicembre, infatti, la metà dei concorrenti sarà ammessa alla prossima edizione del Festival. Il giovane si presenta in gara con il brano “Pupille“.

Fiat 131, chi è il cantante

Fiat 131 è un cantautore di origine calabrese e ha preso ispirazione proprio dal modello dell’auto che apparteneva al nonno, al quale era legatissimo. Il suo vero nome è Alfredo Bruno e tra i suoi cantanti di ispirazione cita Lucio Dalla. In passato ha già rilasciato il pezzo “Caramelle”. Fa parte dell’etichetta discografica ‘Isola degli artisti’.

Pupille, Ascolta la canzone, leggi il significato

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale.

Il brano è una dichiarazione d’amore nei confronti dell’amata, verso la quale ci si perde nello sguardo e proprio quelle pupille diventano fonte di scintille, pensieri ma anche silenzi difficili da occupare.

Fiat 131, Pupille, Testo canzone

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille

Dimmi cosa rimane

delle notti passate in un letto

a fare l’amore

Dimmi cosa rimane

a parte questo silenzio

e tutte quelle parole

che dentro di noi

non trovano un senso

Sento ancora il bisogno

di tenerti vicino,

nonostante i miei mille difetti

se sbaglio mi tieni la mano

per resistere insieme

sotto ogni temporale

e imparare che se lo vogliamo davvero

possiamo cambiare

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille

Restiamo a gravitare

in queste centomila stelle

coi segni dei miei morsi

fermi lì sulla tua pelle

E te lo dico da sempre

che non mi serve niente

Dimmi cosa rimane

oltre al nostro riflesso

in uno stupido specchio

a guardarci nascosti

perché non abbiamo il coraggio

di guardarci negli occhi

Sento ancora il bisogno

di tenerti vicino,

condividere con te

paure ed errori

su un solo cuscino

per resistere insieme

sotto ogni temporale

e imparare che se lo vogliamo davvero

possiamo cambiare

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille

Restiamo a gravitare

in queste centomila stelle

coi segni dei miei morsi

fermi lì sulla tua pelle

E te lo dico da sempre

che non mi serve niente

perché mi sai ascoltare

e sai dare importanza

alle piccole cose

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille

Restiamo a gravitare

in queste centomila stelle

coi segni dei miei morsi

fermi lì sulla tua pelle

E non mi serve niente

perché mi sai ascoltare

e sai dare importanza

alle piccole cose

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille