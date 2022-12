Noor è una cantante che si esibirà il 16 dicembre durante la diretta di Sanremo Giovani 2022. Il brano con il quale si esibirà si intitola “Tua Amelie“. Dei 12 artisti, 6 saranno ammessi al Festival di Sanremo 2023. Qui sotto, tutte le informazioni sulla canzone, testo, significato e video ufficiale del brano.

Noor, chi è la cantante di Sanremo Giovani 2022

Noor è una cantante di 18 anni e il significato del suo nome è “Luce”, in arabo. Il nome all’anagrafe è Noor Amelie Mocchi. Vive a Urbino, ha origine bergamasche e racconta:

Mio papà, fin da piccola, mi faceva ascoltare Lucio Dalla e i Gipsy Kings, mia mamma la musica asiatica che adoro. La mia playlist sembra fatta da due persone diverse. Stamattina, ad esempio, mi sono alzata con “Volare” di Modugno, poi mi sono preparata per le prove con il rap di Lazza in sottofondo

Tua Amelie, video ufficiale e significato

Il brano è una lettera a se stessa, un bilancio di caratteri e sfumature della sua personalità, dedicata alla ragazza che è oggi.

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale.

Noor, Tua Amelie, Testo canzone

Distruggimi

prima che riesca a vederti di schiena

quando mi guardi quei pochi secondi

diventano un invito a cena

Dolce Amelie

dicevi così

occhi lucidi bruciano ancora

sei fatta così

ma non stringermi

ho bisogno di cadere sola

ma ti ho fatto più male di me

per salvarti

Amelie

Puoi cercarmi sul tardi

avrai fame a guardarmi

hai lasciato veleno Chanel

luce blu e tanti graffi

saprai ricordarti

di strade che portano a me

oh Amelie, Amelie

resta la stessa

la stessa Amelie

la stessa Amelie,

tua Amelie.

Non mi hai spogliato solo col pensiero

ma se ci penso metto l’odio in tasca

forse davvero non valevi il tempo

di riconoscerti in mezzo a una festa

vestito corto solo per piacerti

diamanti addosso sono maledetti

che ci siamo detti

stringi forte i denti

e Amelie, proteggiti

Però hai fatto più male tu a me

per salvarti

Amelie

Puoi cercarmi sul tardi

avrai sete a guardarmi

hai lasciato due gocce Chanel

luce blu e tanti schiaffi

saprai ricordarti

di strade che portano a me

Oh Amelie, Amelie

resta la stessa,

la stessa Amelie

la stessa Amelie

tua Amelie.

Chiusa dentro una stanza

Amelie, non ti basta?

Hai paura di tirarti su

ma se poi non ti passa

Amelie le tue labbra

si chiudono e non ridi più

e sei bellissima per chi ti guarda

sei tua e di nessun’altra

e sei bellissima anche senza forze

sei tua solo se ne hai voglia

Puoi cercarmi sul tardi

avrai fame a guardarmi

hai lasciato veleno Chanel

luce blu e tanti graffi

saprai ricordarti

di stanze che portano a me

oh Amelie, Amelie

resta la stessa

la stessa Amelie

la stessa Amelie,

tua Amelie