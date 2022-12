Mida è uno dei 12 cantanti in gara a Sanremo Giovani 2022, in onda venerdì 16 dicembre. Il cantante si esibirà con il brano “Malditè“, scritto da Prestato, Ferrari e Santoni. Qui sotto potete leggere testo, significato, ascoltare il pezzo e vedere il video ufficiale.

Mida, chi è il cantante di Sanremo Giovani 2022

Mida è Christian Mida, rapper nato a Caracas nel 1999 e vissuto a Milano. Il padre è italiano e la madre di origine venezuelana. Tra i brani rilasciati nella sua carriera, ricordiamo Casinò, Solitamente, Per Sempre e soprattutto Ovidio e Ratatah Freestyle. Nel 2018 pubblica il pezzo “Bevo” e, due anni dopo, il nuovo singolo “Davvero”.

Malditè, guarda il video e leggi il significato

La canzone è incentrata sul senso di incertezza che vive il protagonista del pezzo: si ritrova in bilico tra presenza e assenza dell’amata, si sente solo, con la testa fra le nuvole.

Cliccando qui potete ascoltare il brano e vedere il video ufficiale.

Mida, Malditè, Testo canzone

Tu-ru-ru, tu-ru-ru, tu-ru-ru

Yeah

Caffè, bevo un altro caffè

Tanto sogno pure sveglio

Sai che, tu hai me, hai me

O un altro, vabbè, mhm

Mi fai sentire stupido davvero

Vieni e vai come nuvole nel cielo

Quel lampo sembra te

Tu vai via senza di me, eh

Con la testa fra le nuvole

Sento solo che mi sento solo

Se ogni il tuono ha il suo fulmine, mhm

Vieni e vai come nuvole nel cielo

Mi fai sentire stupido davvero

Vai via senza di me, yeah

Mi viеne il malditè, malditè, malditè

Tu-ru-ru, tu-ru-ru, tu-ru-ru, ah

Mi vuoi bene, ma sai solo farmi malе

Tu-ru-ru, tu-ru-ru, tu-ru-ru, ah

Ho un inverno e viene fuori anche in estate

E mi sdraio sul fondale

Dove non ho il mal di mare

E mi viene il malditè, malditè, malditè

Tu-ru-ru, tu-ru-ru, tu-ru-tu, che

Sei come la retta via quando non hai più una bussola

E mi bussa la malinconia sbagliata in serata giusta

Vado sempre giù

Perso nel blu

Il cielo è come il mare, siamo noi le stelle, ah

Perché non cadi con me?

Ma ho la testa fra le nuvole

Sento solo che mi sento solo, sogno

Se ogni volo ha il suo culmine, mhm

Vieni e vai come il traffico e le metro

Ma stasera odio Cupido davvero

Mi chiedevo perché, mhm

Ti ha fatto scegliere me, ho il malditè, malditè

Tu-ru-ru, tu-ru-ru, tu-ru-ru, ah

Mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

Tu-ru-ru, tu-ru-ru, tu-ru-ru, ah

Un inverno viene fuori anche in estate

E mi sdraio sul fondale

Dove non ho il mal di mare

E mi viene il malditè, malditè, malditè

Tu-ru-ru, tu-ru-ru, tu-ru-ru, ah

Mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

Tu-ru-ru, tu-ru-ru, tu-ru-ru, ah

Un inverno viene fuori anche in estate

E mi sdraio sul fondale

Dove non ho il mal di mare

E mi viene il malditè, malditè, malditè

Nuvole, sento solo che mi sento solo, sogno

Tuono il suo fulmine, uh

Mida, Mida, Mida

Ah, ah

Uh-uh-uh-uh-uh

Malditè, malditè, malditè