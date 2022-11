Tra i 12 cantanti che parteciperanno all’edizione 2022 di Sanremo Giovani, la manifestazione musicale che metterà in palio tre posti per la categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo, ci sarà anche Olly che si esibirà con la canzone L’anima balla.

Gli altri giovani artisti presenti in quest’edizione di Sanremo Giovani, invece, saranno i Colla Zio, i Fiat 131, Gianmaria, Giuse The Lizia, Maninni, Mida, Noor, Romeo & Drill, Sethu, Shari e Will.

Sanremo Giovani 2022 andrà in onda il prossimo 16 dicembre, in diretta su Rai 1, in prima serata, e sarà condotto da Amadeus.

Il singolo L’anima balla è disponibile sulle piattaforme streaming dal 25 novembre.

Olly: biografia

Federico Olivieri, vero nome di Olly, è un rapper e cantante di 21 anni proveniente da Genova. La sua musica ha influenze hip-hop e soul, senza dimenticare l’elettronica, grazie alla sua collaborazione con il producer JVLI.

Il suo successo più grande, fino ad ora, è il singolo Un’altra volta che ha raggiunto quota 5 milioni di stream e con il quale ha preso parte alla prima edizione di TIM Summer Hits, andata in onda l’estate scorsa su Rai 2. Sempre durante l’estate di quest’anno, inoltre, Olly ha condiviso lo stesso palco anche con artisti come Frah Quintale e Blanco.

Olly, inoltre, è stato nominato artista del mese per MTV New Generation e ha collaborato con vari artisti tra i quali troviamo anche Arisa in una versione remix de La Notte.

L’ultimo singolo pubblicato prima di L’anima balla è stato Fammi Morire, rilasciato ad ottobre.

L’anima balla – Olly: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

L’anima balla – Olly: testo

E ancora no, ancora non ho capito niente

E ti dirò che c’ho provato ma non mi riesce

E vorrei spegnermi un giorno

Solo per vedere chi piange nel mondo

Lo so che è triste, ma in fondo

Chi non è mai triste in fondo

Ma ci sono delle volte in cui.

Sento il cuore che parla e non conta più nulla

Finché l’anima balla, non avere paura

Fede, fai con calma che la strada è lunga

Finché l’anima balla.

Posso fidarmi di te o no, o no, o no

Che sei la fine del mondo

Senza girarci attorno dimmi se

Posso fidarmi di te o no

O no, o no, o no, o no

Che sei la fine del mondo

Senza girarci attorno dimmi se.

Ma che cos’è questa danza, è la vita che vive

È una mamma in gravidanza, un bambino che ride

È una foto che non ricordavo

È toccarsi per sbaglio la mano

È lasciarsi e trovarsi per caso

Ma vedersi felici e capire che

C’est la vie, se non ballo, allora fermati

Ah, pensaci, il bello nelle cose semplici

Eppure io non lo vedevo, ma ho ballato assieme all’anima

Ma ci sono delle volte in cui.

Sento il cuore che parla e non conta più nulla

Finché l’anima balla, non avere paura

Fede, fai con calma che la strada è lunga

Finché l’anima balla.

Posso fidarmi di te o no, o no, o no

Che sei la fine del mondo

Senza girarci attorno dimmi se

Posso fidarmi di te o no

O no, o no, o no, o no

Che sei la fine del mondo

Senza girarci attorno dimmi se.

C’est la vie, se non ballo, allora fermati

Ah, pensaci, il bello nelle cose semplici,

Sento il cuore che parla e non conta più nulla

Finché l’anima balla.