Maninni è tra i 12 cantanti che si esibiranno venerdì 16 dicembre durante la diretta di Sanremo Giovani 2022. Il brano in gara si intitola “Mille porte“. Tra loro, 6 saranno ammessi al Festival di Sanremo 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato, vedere il video ufficiale.

Maninni, che è il cantante di Sanremo Giovani 2022

Maninni arriva all’avventura di Sanremo Giovani dopo aver pubblicato diversi singoli, che hanno riscontrato ottimi risultati in radio e in digitale: “Vaniglia”, “Bari NY”, “Irene” e “Caffè”.

Classe ‘97, Alessio Mininni in arte Maninni è un cantautore nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino, imbracciando una chitarra e ascoltando moltissimi generi musicali e artisti, tra cui i suoi beniamini: U2, Oasis, Radiohead, Pink Floyd, Vasco Rossi, Ligabue, Cesare Cremonini. Grazie a tutte queste influenze, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione, alimentandola con costanza, umiltà, dedizione, studio, di chi ha un obbiettivo è lotta per raggiungerlo. Taciturno ed empatico, profondamente energico, Maninni esordisce nel 2017 con “Parlami di te” e nel 2019 pubblica “Peggio di ieri”. Dopo un silenzio di due anni, torna nel 2021 con il primo singolo di un nuovo progetto discografico, curato da un nuovo team. Il brano “Senza” entra nelle playlist di Spotify Scuola indie e New Music Friday ed entra nei primi 100 di Earone. Anche i seguenti singoli “Vestito rosso” e “Vaniglia” riscuotono un buon successo. “Vaniglia” resiste otto settimane nella playlist di Spotify Scuola indie e viene supportato non solo da tutte le piattaforme digitali, ma anche da network nazionali come Radio Italia, Radio Zeta, Radio 1, Radio 2, Radio 105 Indie, Radio Norba, Radio Lattemiele. Il brano ha superato i 400mila stream. Il 15 dicembre esce per Sony Music Italy il nuovo singolo “Bari NY”, seguito a febbraio da “Irene” e in estate da “Caffè”, brano che è stato trasmesso da importanti network nazionali come Radio1, Radio Italia e Radio Norba.

Mille Porte, Guarda il video, leggi il significato

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone “Mille porte”.

“Mille Porte” è stato scritto da Maninni, Gianni Pollex e Antonella Sgobio, composto da Maninni, Gianni Pollex, Antonella Sgobio e Roberto Guglielmi e prodotto sempre da Maninni con Pollex e Diego Calvetti. Maninni racconta del brano: «”Mille Porte” è una canzone che rappresenta il mio stato d’animo, la lotta tra il divino e il profano. Spesso siamo costretti a convivere con i propri mostri, non ci rendiamo conto che possono prevalere sulla sensibilità umana, destabilizzando il nostro io, combattendo verso il vero nemico noi stessi. “Mille porte” racconta di quando mi sono ripromesso di non cadere negli stessi errori, e ho voluto ritrovare la serenità nelle piccole cose della vita quotidiana per allontanare i miei dubbi. È verissimo che dopo il fondo c’è una risalita che ti fortifica”

Maninni, Mille Porte, Testo canzone

Stasera non so cosa si fa

Usciamo a guardare la luna

O accendi la TV

Lo so che cos’è la felicità

Mi piace restare da soli

Ma con te mi viene meglio

Senza di te è come guardare il mare

Ma con un occhio solo

Mentre andiamo a fondo

Così

Così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

“Ti prego stammi accanto”

Ma che ci posso fare

Se poi mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Io che scemo che non sono altro

Prestami il cuore

Non mi guardare

Nascondi nei tuoi occhi quello

Che ora non ho più

Tutto da capo, ti offro da bere

Giurami che non ci provi

A farmi innamorare ancora

Perché noi due siamo un po’ come il mare

Ma con un onda sola

Poi cadiamo a fondo

Così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

“Ti prego stammi accanto”

Ma che ci posso fare

Se poi mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Mentre andiamo a fondo

Così

Così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

Ti prego stammi accanto

Ma che ci posso fare

Se mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Stasera lo so

Cosa si fa