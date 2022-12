Tra i 12 concorrenti che prenderanno parte all’edizione 2022 di Sanremo Giovani, ci saranno anche i Colla Zio che si esibiranno con la canzone Asfalto.

La band si giocherà uno dei tre posti disponibili per la categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo insieme ai Fiat 131, Gianmaria, Giuse The Lizia, Maninni, Mida, Noor, Olly, Romeo & Drill, Sethu, Shari e Will.

Sanremo Giovani 2022 andrà in onda su Rai 1 il prossimo 16 dicembre, in prima serata e in diretta, e alla conduzione, ci sarà ovviamente Amadeus.

Colla Zio: biografia

I Colla Zio sono una band milanese composta da Andrea ”Armo” Arminio, Andrea ”Mala” Malatesta, Francesco ”Glampo” Lamperti, Tommaso ”Berna” Bernasconi e Tommaso ”Petta” Manzoni.

La loro musica è di genere pop con un mix di influenze provenienti da ogni componente del gruppo, tra le quali sicuramente il rap.

Hanno pubblicato un EP, dal titolo Zafferano, uscito nel 2021. Nello stesso anno, hanno esordito dal vivo al Mi Manchi e, durante il tour estivo, hanno condiviso il palco con artisti come Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola.

Nel 2022, hanno pubblicato i singoli Chiara (con la partecipazione dei Selton), Ci rimango male quando sei puntuale e Tanto piove.

Durante l’estate di quest’anno, hanno aperto i live di Michele Bravi, Psicologi, Dutch Nazari e Chiello.

Nel 2022, la band è tra i quattro vincitori di Area Sanremo e ottiene l’accesso a Sanremo Giovani.

Asfalto – Colla Zio: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Asfalto – Colla Zio: testo

Brindo con l’avvocato

Nel locale vuoto come un affiliato

Sei strano da sotto il palco

Lei mi fa, fanc*lo a tutto quanto

Chiamano aiuto, chiamano a Houston

Abbiamo un problema grosso

La mia tasca pesa ancora poco

Però Colla Zio ha riempito il posto.

Sogni da star, chiedi ?

Come se la tira, quanto mi sta addosso

Cu-cu-cu*i che sopra il palco

Sì, sì saltano come pop corn.

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flyin’ to the moon.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Ho perso il fiato per te

Non mi puoi portare giù, su un pianeta lontano

Siamo in due ma siamo soli

Guarda quante facce nuove

Attento a come ti muovi

Lei mi dice, stai tranquillo ma.

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flyin’ to the moon.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Non so cosa mi serve per stare bene

Un morso è meglio di niente

No, non può funzionare

Quello che rimane.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Ho messo giù…

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.