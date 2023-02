Il Festival di Sanremo 2023 torna stasera, 8 febbraio, con la seconda serata. Alla conduzione, come sempre, Amadeus, affiancato da Gianni Morandi. La co-conduttrice di questa serata sarà Francesca Fagnani, volto del cult televisivo “Belve”, in onda in seconda serata su Rai 2 (ma presto prossima in prima serata, dopo il Festival). A seguire potete leggere tutte le anticipazioni e notizie su questo secondo appuntamento con la kermesse musicale. Al termine della seconda serata, ci sarà una classifica con tutte le posizioni dei 14 cantanti in gara. A giudicare sarà esclusivamente la sala stampa.

Nella prima serata del Festival, i voti dei giornalisti della Sala Stampa hanno visto posizionato in vetta Marco Mengoni con la sua “Due vite”. Ultima posizione, invece, per “Sali (Canto dell’anima)” di Anna Oxa. Ma ancora manca il giudizio della giuria demoscopica e poi del televoto.

Sanremo 2023, seconda serata, 8 febbraio, la scaletta dei cantanti e l’ordine di esibizione

Ecco, a seguire, l’ordine di esibizione e la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

Will, Stupido

Modà, Lasciami

Sethu, Cause Perse

Articolo 31, Un bel viaggio

Lazza, Cenere

Giorgia, Parole dette male

Colapesce Dimartino, Splash

Shari, Egoista

Madame, Il bene nel male

Levante, Vivo

Tananai, Tango

Rosa Chemical, Made in Italy

LDA, Se poi domani

Paola e Chiara, Furore

Sanremo 2023, seconda serata, 8 febbraio, ospiti

Ecco chi saranno gli ospiti della seconda serata. Sul palco del Teatro Ariston ascolteremo l’inedito trio composto da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi,. Ospiti stranieri sul palco, invece, i Black Eyed Peas. Ospite comico Angelo Duro. Breve intervento anche di Francesco Arca per presentare la fiction Resta con me.

Dove vederlo in streaming e in tv

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2023. Noi di Soundsblog seguiremo e commenteremo la puntata, con il nostro puntuale liveblogging, minuto per minuto.