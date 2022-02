Il Festival di Sanremo 2022 inizia questa sera, 1 febbraio, in diretta, dalle 20.30, con la conduzione -per il terzo anno di fila- di Amadeus, anche direttore artistico. E proprio lui ha raccontato le intenzioni legate a questa edizione:

Questo del 2022 è un Festival di Sanremo che vuole essere nel segno della speranza di tornare alla normalità. Spero in un Festival di gioia anche per il fatto che il Teatro Ariston sarà pieno e non ci troviamo, dunque, nella situazione dello scorso anno. Forse questo è il segno della vera rinascita o comunque un tentativo di rinascita. La mia speranza, poi, è in un Festival da ascoltare, da vedere e, perché no, da ballare

Come anticipato, i cantanti Big in gara sono 25 (22 Campioni e 3 Nuove Proposte inserite direttamente in gara con gli altri partecipanti). Non ci sarà più, quindi, la sezione legata alla Nuove Proposte come avvenuto nei due precedenti anni. Durante la prima serata si esibiranno 12 cantanti (gli altri 13, invece, domani, mercoledì 2 febbraio). Ecco, a seguire, l’elenco degli artisti che ascolteremo e vedremo live, stasera:

Achille Lauro feat. Harlem Gosper Choir, Domenica

Ana Mena, Duecentomila ore

Dargen D’Amico, Dove si balla

Gianni Morandi, Apri tutte le porte

Giusy Ferreri, Miele

La rappresentante di Lista, Ciao ciao

Mahmood & Blanco, Brividi

Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare

Michele Bravi, Inverno dei fiori

Noemi, Ti amo non lo so dire

Rkomi, Insuperabile

Yuman, Ora e qui

L’ordine, ovviamente, è in ordine alfabetico e probabilmente durante la conferenza stampa mattiniera del 1 febbraio, verrà svelato l’ordine di esibizione degli artisti in gara.

La scenografia “avvolgente” è firmata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, con la regia di Stefano Vicario alla “guida” di 12 telecamere per portare lo spettacolo del Teatro Ariston – che torna a ospitare il pubblico in presenza – nelle case degli Italiani.

Sanremo 2022, prima serata, ospiti e anticipazioni

La prima serata vedrà, accanto ad Amadeus, Ornella Muti come co-conduttrice. Ospiti della prima serata saranno i Maneskin, di ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo la vittoria dello scorso anno e il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 che ha permesso, a maggio di quest’anno, la presenza dell’evento in Italia, precisamente a Torino.

Chi vota questa sera? Saranno solo i Giornalisti, divisi nelle loro diverse categorie. Il peso del voto era inizialmente ripartito come segue: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%. Con la variazione al regolamento del 29 dicembre 2021 si stabilisce, invece, che i tre segmenti abbiano pari valore; ciascuna peserà, quindi, per 1/3 del totale. In tutto sono ammessi al voto un massimo di 150 rappresentanti dei media accreditati al Festival.

Sanremo 2022, prima serata, dove vedere la diretta tv e streaming

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2022. Noi di Soundsblog seguiremo e commenteremo la puntata, con il nostro puntuale liveblogging, minuto per minuto.