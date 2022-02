Brividi è il brano di Mahmood e Blanco in gara al Festival di Sanremo 2022.

Mahmood e Blanco, Brividi, Autori canzone

Brividi è scritta da A. Mahmoud – R. Fabbriconi – M. Zocca – A. Mahmoud – R. Fabbriconi.

I due cantanti hanno parlato della loro collaborazione e della partecipazione a Sanremo 2022 in un video caricato su RaiPlay:

“Siamo qui per divertirci. Il titolo della nostra canzone è Brividi. Il titolo è nato perché si siamo incontrati quasi per caso però è andata. Abbiamo iniziato col ritornello e poi lo abbiamo finito tre mesi dopo, dopo le vacanze estive. In questo Sanremo ho proprio intenzione di divertirmi tanto, il mood è quello di andare sul palco con lui, ci siamo conosciuti artisticamente da poco”

“Il mio Sanremo è divertirmi e basta” gli fa eco Blanco.

Mahmood e Blanco, Brividi, Significato canzone

Brividi, la canone di Mahmood e Blanco, parla della voglia di comunicare, di esprimersi ma -contemporaneamente- sul timore di amare e sbagliare, commettere errori. Spesso è più comodo fuggire, abbandonare tutto per non essere troppo coinvolti (“Non vedo più la luce nei tuoi occhi, La tua paura cos’è?, Un mare dove non tocchi mai, Anche se il sesso non è, La via di fuga dal fondo”). C’è la preghiera di non scappare, di non essere lasciato e abbandonato con i brividi, tra momenti di amore e passione, prima di un abbandono improvviso (“Tu, che mi svegli il mattino, Tu, che sporchi il letto di vino, Tu, che mi mordi la pelle, Con i tuoi occhi da vipera, E tu, sei il contrario di un angelo, E tu, sei come un pugile all’angolo”). Se il desiderio è quello di restare insieme, di non sprecare questa occasione, sembrano vincere le difficoltà in un rapporto che vive tra passione e fughe dalle responsabilità e da chi si avvicina troppo al nostre più intimo animo.

Brividi, Testo canzone

(in aggiornamento)