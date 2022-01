Achille Lauro è in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Domenica“.

Achille Lauro, Domenica, autori canzone

Il testo del brano “Domenica” vede la firma di di Achille Lauro, S. Manzari e Davide Petrella. Per quanto riguarda la musica, invece, è di M. Ciceroni, M. Cutolo, G. Calculli e S. Manzari.

Achille Lauro, Domenica, Significato canzone

Ecco le parole di Achille Lauro su Domenica, in conferenza stampa:

Domenica chiude un percorso. Siamo entrati con Rolls Royce, un pezzo rivoluzionario, ultra punk. Era una proposta diverso da quello che facevo io e quello che proponeva la new wave. C’è dualismo tra il sound e il testo di Domenica. Penso ci sia una forte connessione con Rolls Royce e una forte identità che emerge in questi anni da quel pezzo ad oggi, una evoluzione, un cambio di sound, ma l’anima rimane la stessa. Domenica mantiene un sound popolare che si è perso, di tutti. Per me Rino Gaetano è popolare. Per me la Domenica è l’essere liberi, ci si diverte, si esce fuori, si sc0pa, quello che ci va di fare. La mia musica è qualcosa che va oltre solo la canzone”

Domenica, come simbolo di libertà (“È come fosse Domenica, baby è ancora presto, presto È come fosse Domenica Sì, domani poi vedrò Come no”). La vita come le montagne russe e quella giornata diventa rappresenta uno stop, una pausa, un momento per se stessi.

Infine, sulla sua partecipazione a Sanremo:

Utilizziamo Sanremo come fosse una vetrina dove andare a promuovere un nostro progetto in mezzo a 100 vetrine dell’anno. Rolls Royce mi ha permesso poi di tornare l’anno prossimo con Me ne frego, che ha rappresentato totalmente il mio mondo. Ho letto tante cose riguardo Domenica. Ricordo che “Me ne frego” avevano detto che faceva cag*re agli ascolti ma è una stata dirompente e un’operazione divisiva. Potevamo andare con una ballad, con 16 marzo e C’est la vie ma è un altro mondo, un’esposizione di quello che possiamo fare a 360 gradi.

Domenica, Testo canzone

(testo in aggiornamento)