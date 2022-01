Massimo Ranieri torna in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Lettera al di là del mare“.

L’autore della canzone è Fabio Ilacqua. Scrisse anche il testo di Amen di Francesco Gabbani (che vinse la sezione Nuove Proposte) e anche il tormentone “Occidentali’s Karma”, sempre di Gabbani e sempre trionfatore l’anno successivo, questa volta nella sezione Campioni.

Massimo Ranieri ha parlato del significato di “Lettera al di là del mare” anche in un’intervista per Raiplay:

La mia canzone si intitola “Lettera al di là del mare” ed è una canzone che parla di un tema universale e purtroppo, da tempo, attuale: l’emigrazione. Questo Sanremo rappresenta come fosse il mio primo Festival perché sono passati 34 anni da quella fatidica sera di “Perdere l’amore”. Ci sono tornato altre tre volte ma sono stati dei “Mordi e fuggi” perché facevo teatro e non avevo tempo di seguire le vicissitudini di quello che potesse succedere dopo. Venivo a Sanremo, cantavo la canzone e dopo cinque giorni ero già a teatro. Quest’anno mi sono preso una licenza perché credo in questa canzone. Ci credo molto e per me è come se fosse il primo Sanremo. 53 anni fa, nel Casinò di Sanremo, era il 68-69, aveva 19 anni. L’emozione è sempre la stessa. Così ha quel palcoscenico, quel teatro? Nessuno se lo sa spiegare. Si azzera la saliva, l’ansia, “speriamo he vada bene, il testo me lo ricordo?”. E’ un palcoscenico particolare. Se la vita fosse una canzone io scelgo “Vent’anni” perché vincevo Canzonissima e avevo 20 anni. Le cose si sono incrociate.