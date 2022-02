Ti amo non lo so dire è la canzone con la quale Noemi parteciperà al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

Noemi, Ti amo non lo so dire: autori e produttori

La canzone porta la firma di Mahmood (anche lui in gara a Sanremo 2022 insieme a Blanco con la canzone Brividi), Dardust e Alessandro La Cava ed è prodotta da Dorado Inc., il team di producer di Dardust.

Ti amo non lo so dire è un pezzo uptempo con “un crescendo che esplode nel ritornello”, “un synth che ricorda il battito del cuore” e “una melodia ritmica e serrata”, stando al comunicato ufficiale.

Noemi, Ti amo non lo so dire: significato canzone

Nel testo della canzone, Noemi si rivolge ad una persona, esternandole la propria paura di cambiare e aggiungendo che ha bisogno di tempo per trovare il coraggio di farlo e che, forse, non lo farà mai.

Stando alle dichiarazioni ufficiali della cantante romana, il non saper dire “ti amo” rappresenta la paura di non saper affrontare le fragilità che affiorano durante un percorso di cambiamento:

La vita è una continua contrapposizione. Da una parte, la forza del desiderio di superare le nostre paure per realizzare i nostri sogni. Dall’altra, le fragilità che scopriamo e affrontiamo nel percorso di cambiamento, la sofferenza che può derivare dalle parole dette o non dette. Non saper dire ti amo è una metafora per poter spiegare questa fragilità. Perché per dire ti amo ci vuole un coraggio immenso. Per raccontare questa dicotomia, ho scelto un pezzo uptempo con un testo importante che ben rappresenta l’energia e l’equilibrio tra mente e corpo necessari per affrontarla.

Ti amo non lo so dire: testo canzone

(in aggiornamento)

Ti amo non lo so dire: video ufficiale

(in aggiornamento)