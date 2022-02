La rappresentante di Lista è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ciao ciao“.

La Rappresentante di Lista, Ciao ciao, Autori canzone

Il testo della canzone vede la firma di Veronica e Dario a cui si aggiungono per la musica da Roberto Calabrese, Roberto Cammarata, Carmelo Drago e Simone Privitera.

La Rappresentante di Lista, Ciao ciao, Significato canzone

La Rappresentante di Lista (LRDL) sarà in gara alla 72sima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ciao Ciao”: il progetto nato nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina torna sul palco del Teatro Ariston per il secondo anno consecutivo, dopo il successo nella scorsa edizione con il brano Amare. Il brano è legato al tema dell’ambiente, dell’ecologia e ad un mondo sofferente e problematiche sociali (“Mentre mangio cioccolata in un locale, mi travolge una vertigine sociale. Mentre leggo uno stupido giornale, in città è scoppiata la guerra mondiale / Buonanotte, bonne nuit! e bonne nuit e Ciao Ciao, Buonanotte, è la fine, ti saluto, Ciao Ciao”).

Via Instagram, La rappresentante di Lista ha dichiarato, in merito al pezzo:

Eccoci qui. È da un po’ che non ci sentiamo. Come state? È una giostra di sensazioni tutte diverse quella che viviamo. Succede anche a voi, non è così? Un giorno siamo pieni di energia e con l’amore negli occhi. Un giorno siamo travolti dalla paura che tutto crolli da un momento all’altro. Le nostre sicurezze, le vittorie, le conquiste personali, il mondo che ci sta intorno. Non succede anche a voi?! La vita è così. Ti fumi una sigaretta e magari guardi lo sfacelo fuori dalla finestra. E così ci siamo accorti che questa canzone, come è successo altre volte, ha dentro tante delle nostre paure, alcune sono cambiate, come cambia il mondo e cambiamo noi, e ha dentro anche i nostri desideri

Ciao ciao, Testo canzone

(testo in aggiornamento)