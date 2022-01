Sono stati annunciati i nomi dei cantanti che si esibiranno martedì 1 febbraio, nella prima serata del Festival di Sanremo 2022. A svelarli è stato Amadeus in collegamento a “Che tempo che fa” con Fabio Fazio. Ecco, a seguire, in ordine alfabetico, gli artisti pronti ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.

Achille Lauro feat. Harlem Gosper Choir, Domenica

Ana Mena, Duecentomila ore

Dargen D’Amico, Dove si balla

Gianni Morandi, Apri tutte le porte

Giusy Ferreri, Miele

La rappresentante di Lista, Ciao ciao

Mahmood & Blanco, Brividi

Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare

Michele Bravi, Inverno dei fiori

Noemi, Ti amo non lo so dire

Rkomi, Insuperabile

Yuman, Ora e qui

Appare evidente la presenza di due dei nomi più attesi, del ritorno delle glorie del Festival di Sanremo 2022, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Se il primo parteciperà con “Lettera al di là del mare”, per il secondo, altra collaborazione con Gianni Morandi in “Apri tutte le porte” dopo il brano estivo, L’allegria.

Debutto assoluto per Ana Mena, tra le protagoniste dei tormentoni delle recenti estati, insieme a Fred De Palma e Rocco Hunt. Molta curiosità anche per il duetto tra Mahmood e Blanco, Brividi. Per il primo è un ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo la vittoria con “Soldi” nel 2019 mentre Blanco fa il suo esordio dopo il boom ottenuto nei mesi scorsi con “Mi fai impazzire” insieme a Sfera Ebbasta e al disco “Blu celeste”.

Dopo il buon riscontro dello scorso anno con “Glicine”, torna Noemi con “Ti amo non lo so dire”, pezzo scritto da Mahmood. Presente anche nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 Rkomi con “Insuperabile”. Il cantante ha dominato la classifica degli album più venduti di tutto il 2021 grazie a “Taxi driver”.

Torna in gara, dall’anno scorso, anche “La rappresentante di Lista” con l’inedito “Ciao ciao”.