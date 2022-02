Yuman è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ora e qui“.

Yuman a Sanremo 2022, autori canzone

Il testo del brano di Yuman, Ora e qui, vede la firma di di T. Di Giulio – Yuman – F. Cataldo.

Yuman a Sanremo 2022, Significato canzone

Come immaginabile già dal titolo, il pezzo di Yuman è un invito a cogliere l’attimo, il celebre carpe diem, tra notti con difficoltà a prendere sonno e progetti disattesi. Ed è proprio dalla difficoltà a trovare quell’equilibrio complicato tra testa e cuore che nasce il concept di inizio del brano (“C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa, Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta, A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare”). Dopo un periodo difficile, proprio in questo preciso momento, lui riesce a sentirsi bene, a ritrovare se stesso e pensare al momento stesso (“Ora e qui, riesco a crederci, Grido forte che sto bene, domani poi, si vede”)

Yuman a Sanremo 2022, dichiarazioni del cantante

Ecco le dichiarazioni del cantante:

“Sanremo è la tappa più importante che potessi immaginare oggi per me, e paradossalmente è un inizio, dentro e fuori. Mi troverò sul palco più ambito di Italia senza paura: canterò tutte le mie emozioni senza riserva, perché sono fatto così. Sono semplicemente un sognatore. Sono onorato di poter far musica e mi tormento ogni giorno per crescere. QUI rappresenta per me un passo importante, rappresenta la mia passione e la mia vita. Realizzando questo progetto discografico ho iniziato a intravedere un disegno più grande, il confluire di pensieri, energie e vite. All’interno dell’EP c’è tutto questo, c’è un grosso lavoro di squadra e la consapevolezza che la vita è tutto, una costellazione di grandi emozioni e sottili sensazioni, frustrazioni puntuali ma anche lampi di gioia. La vita è tutto questo, tutto quello che adesso è QUI.”

Ora e qui, Testo canzone

(in aggiornamento)