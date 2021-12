Quali sono i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2022? La risposta a questa domanda sarà data sabato 4 dicembre 2021, durante il Tg1 delle 20. Cambia così il piano originale del conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival. Inizialmente l’annuncio dei Big era previsto durante Sanremo Giovani, il 15 dicembre prossimo. Invece, il programma è stato modificato in corsa quasi sicuramente a causa dei rumors e delle indiscrezioni uscite nelle scorse ore.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha svelato 16 nomi (dei 22 previsti) nelle scorse ore. Saranno tutti confermati? Per evitare situazioni simili (o altri nomi in aggiunta), ecco quindi la scelta di Amadeus di svelare lui i nomi dei cantanti in gara. Nel 2019, Chi svelò in anteprima l’intero cast del Festival di Sanremo 2019, senza nominare però il ritorno di Rita Pavone sul palco dell’Ariston.

Quest’anno, sarà il Tg1 con Amadeus in persona, a svelare il cast, settimane in anticipo rispetto ai piani originali.

Ma quali sono i nomi, ad oggi previsti per il Festival che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022? Eccoli, a seguire:

Elisa

Aka 7Even

Ariete

Il Tre

Boomdabash

Giovanni Caccamo

Giusy Ferreri

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Gianni Morandi

Fabrizio Moro

Orchestraccia

Emma

Rkomi

Tecla con Alfa

Le Vibrazioni

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

16 nomi sui 22 Big ufficiali, escludendo i 2 che trionferanno nella serata di Sanremo Giovani e che faranno parte dei Campioni, senza gare parallele. Quanti di questi saranno confermati questa sera da Amadeus? E ci saranno ulteriori sorprese?

Si erano vociferati anche i nomi di Matteo Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli, e anche quello di Massimo Ranieri. Su quest’ultimo, però, sembra ci siano meno possibilità di ritrovarlo in gara sul palco dell’Ariston.

Tra gli altri nomi anche i The Kolors. C’è chi ha anche parlato del ritorno di Arisa (a pochi giorni dal rilascio del nuovo disco, Ero romantica) e di Anna Tatangelo…

Ma la verità e i nomi ufficiali di Sanremo 2022 li sapremo solo fra qualche ore. E ovviamente, noi di Soundsblog, ve li riporteremo…