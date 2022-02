Rkomi è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Insuperabile“.

Insuperabile, Autori canzone

Il brano di Rkomi, Insuperabile, vede la firma di A. La Cava – M. M. Martorana – F. Catitti – A. La Cava – M. M. Martorana.

Rkomi, Insuperabile, Significato canzone

Nel brano “Insuperabile”, Rkomi parla dell’amore assoluto, intenso e passionale che lo lega alla ragazza che ama. Ci sono immagini che richiamano l’elettricità, il sapore e l’intensità del loro legame, che azzera tutto e ferma il mondo intorno a loro (“L’amore per me è quel lasso di tempo, In cui ci sentiamo da soli, Percepisco sangue freddo nelle mie vene, A cento ottantamila giri su una coupè, Due molotov in fiamme nella corrente, Ti stringo i fianchi, amore sei te, L’ultima curva, insuperabile, Insuperabile, insuperabile”). Non è tutto facile e il legame diventa complicato da gestire e conservare (“Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto

Il respiro irregolare nello stesso letto, In cui ci sentiamo da soli”).

Rkomi a Sanremo, 2022, Discografia

La sua carriera è cominciata nel 2016, come astro nascente della nuova wave rap italiana, ma la sua transizione verso sonorità più universali, sfumate e ricche di influenze era cominciata già nel 2019, quando aveva stupito critica e fan con l’album Dove gli occhi non arrivano, che includeva collaborazioni prestigiose e variegate come quelle con Jovanotti, Elisa e Dardust. Taxi Driver, del 2021, era stato un’ulteriore sorpresa per chi ancora non lo conosceva: un lavoro ambizioso e sfaccettato, in cui la melodia e gli arrangiamenti avevano lo stesso peso delle parole, e in cui la coralità e la condivisione erano fondamentali: non a caso la maggior parte dei brani erano nati in studio, dalla collaborazione con i produttori e i musicisti che lo avevano affiancato, e ognuna delle tracce dell’album (tranne la prima e l’ultima) era impreziosita da ospiti d’eccezione (Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello).