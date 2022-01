Miele è il brano con il quale Giusy Ferreri prenderà parte al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

Giusy Ferreri, Miele: autori e produttori

Miele è una canzone che porta la firma di Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella.

Nelle dichiarazioni ufficiali, Giusy Ferreri ha definito la canzone come “una parentesi musicale romantica dal sapore retrò”, aggiungendo che, nelle occasioni in cui l’ha cantata, le è sembrato di “vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore”.

Sul palco del Teatro Ariston, sarà il maestro Enrico Melozzi a dirigere l’orchestra del Festival.

La canzone farà parte del nuovo album di Giusy Ferreri, dal titolo Cortometraggi, in uscita il prossimo 18 febbraio. L’album contiene anche il singolo Gli Oasis di una volta, pubblicato dalla cantante 42enne di Abbiategrasso, lo scorso dicembre.

Giusy Ferreri, Miele: significato canzone

Nel testo, troviamo riferimenti ad un amore finito, con la protagonista del brano che invoca il ritorno della persona amata, chiedendole di non farle promesse che non potrà mantenere e di non innamorarsi di altre persone, convinta che l’amore, tra loro, tornerà presto.

Sempre nel testo, troviamo l’ossimoro che dà il titolo alla canzone, “una lama che sa di miele”, riferito alla vita, capace di essere dolce ma, allo stesso tempo, di ferire una persona.

Stando alle dichiarazioni pubblicate dall’Ansa, secondo Giusy Ferreri, Miele è “un pezzo più da baita di montagna che da chiosco in riva al mare”, con riferimento ai numerosi tormentoni estivi pubblicati negli ultimi anni. La cantante ha dichiarato di aver chiesto a Takagi & Ketra di voler mostrare la propria vena “malinconica e introspettiva”, in una “dimensione diversa” rispetto al solito.

Miele: testo canzone

(in aggiornamento)

Miele: video ufficiale

(in aggiornamento)