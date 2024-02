Sanremo 2024, la terza serata in onda giovedì 8 febbraio a partire dalle 20.40: segui la diretta live, minuto per minuto, su Soundsblog. Scaletta, ospiti, tutte le anticipazioni

Sanremo 2024, terza serata in diretta: scaletta, ospiti e cantanti in gara

Terza serata del Festival di Sanremo 2024 in onda giovedì 8 febbraio, a partire dalle 20.40 con il PrimaFestival. Sul palco, come sempre, Amadeus, affiancato da Teresa Mannino come co-conduttrice. In questo terzo appuntamento si esibiranno i 15 cantanti Big che ieri sera hanno presentato i loro colleghi. Viceversa, quelli che hanno cantato ieri sera, invece, lanceranno gli artisti in gara nella terza serata.

La scaletta dei cantanti in gara, giovedì 8 febbraio 2024

In attesa della scaletta ufficiale (che verrà svelata dopo mezzogiorno), qui sotto potete leggere i nomi dei cantanti che saliranno sul palco nella terza serata del Festival di Sanremo 2024.

Ghali, Casa mia

La Sad, Autodistruttivo

Mr. Rain, Due Altalene

Diodato, Ti muovi

Rose Villain, Click Boom!

Bnkr44, Governo Punk

Santi Francesi, L’amore in bocca

Alessandra Amoroso, Fino a qui

Il Tre, Fragili

Angelina Mango, La noia

Fiorella Mannoia, Mariposa

Sangiovanni, Finiscimi

Maninni, Spettacolare

Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

Negramaro, Ricominciamo tutto

Sanremo 2024, terza serata, ospiti

Ospiti della terza serata saranno Russell Crowe, con la sua band, Eros Ramazzotti per cantare e festeggiare i 40 anni di “Terra Promessa”, Sabrina Ferilli per lanciare la fiction Gloria, Edoardo Leo per la serie Il clandestino, Stefano Massini e Paolo Jannacci con un brano inedito di denuncia sociale, dedicato alle morti sul lavoro, intitolato “L’uomo nel lampo”.

Presente anche Gianni Morandi che torna dopo il successo dell’esibizione 2023 di Sanremo condotta accanto ad Amadeus per tutte e cinque le serate.

Sanremo 2024, orari della terza serata

Il Festival di Sanremo 2024 inizierà alle 20.35 circa, dopo il Tg1, con il PrimaFestival, seguito poi, poco prima delle 21, con la diretta della prima serata. Prevista la fine dall’1.30 alle 2 di notte.

Dove vedere il festival in tv e streaming

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 è in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.it. Sarà possibile seguire lo show con la diretta liveblogging su Soundsblog a partire dalle 20.30 circa. Vi aspettiamo per scoprire cosa accadrà, minuto per minuto.