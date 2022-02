Sanremo 2022 è iniziato e la prima serata, in onda martedì 1 febbraio, si è conclusa con una classifica provvisoria e -soprattutto- prima del previsto, terminando all’1 e 12 di notte. Mai accaduto in nessuna della serate delle ultime tre edizioni del Festival. Al termine, Amadeus, Ornella Muti e Fiorello hanno letto i nomi dei 12 cantanti in gara, dall’ultimo al primo, secondo il giudizio e le opinioni della Sala Stampa.

Primo posto in mano a Mahmood e Blanco che, favoritissimi fin dalla vigilia, hanno confermato il verdetto auspicato. La loro ballad in coppia ha convinto il pubblico e anche i giornalisti che hanno permesso al duetto di conquistare il gradino più alto. Dietro di loro benissimo anche La rappresentante di Lista che ha presentato un pezzo decisamente diverso da Amare, in gara nell’edizione 2021. Eppure ha convinto, se possibile, ancora di più. Medaglia di bronzo per l’energica “Dove di balla” di Dargen d’Amico che si candida ad essere uno dei prossimo tormentoni dopo la precedente “Musica leggerissima” di Colapesce e DiMartino.

Si scende poi al quarto posto con Gianni Morandi, per un soffio non in top 3. La sua “Apri tutte le porte” è piaciuta e si piazza un gradino sopra Massimo Ranieri con la sua “Lettera al di là del mare”. Bene anche Noemi, al sesto posto, esattamente a metà classifica.

Si scende con “Inverno dei fiori” di Michele Bravi, seguito da Rkomi, Achille Lauro (la cui bassa posizione ha ottenuto i fischi del pubblico, delusi da questa posizione), poi Giusy Ferreri e Yuman. Ultimo posto per Ana Mena con la sua “Duecentomila ore”.

Qui sotto la classifica completa della prima serata del Festival di Sanremo 2022 con i voti della Sala Stampa.

01. Mahmood e Blanco, Brividi

02. La rappresentante di Lista, Ciao ciao

03. Dargen D’Amico, Dove si balla

04. Gianni Morandi, Apri tutte le porte

05. Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare

06. Noemi, Ti amo non lo so dire

07. Michele Bravi, Inverno dei fiori

08. Rkomi, Insuperabile

09. Achille Lauro (feat. Harlem Gospel Choir), Domenica

10. Giusy Ferreri, Miele

11. Yuman, Ora e qui

12. Ana Mena, Duecentomila ore