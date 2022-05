Questa sera, in diretta dal Pala Olimpico di Torino andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision 2022. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika saranno alla conduzione dell’evento musicale più importante d’Europa mentre, su Rai 1, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, commenteranno il live show.

Eurovision 2022, The Sound of beauty

Il concept di questa straordinaria edizione, “The Sound of Beauty” ha avuto origine dalla bellezza che caratterizza i paesaggi, la cultura e lo stile di vita italiani, ma, alla luce degli eventi attuali, ha assunto anche un significato più profondo, che va oltre i confini nazionali per abbracciare sempre di più i valori di universalità e inclusività, mai così importanti come in questo particolare momento storico, insieme alla volontà di celebrare la diversità attraverso la musica e di unire l’Europa su un unico palco.

Eurovision 2022, semifinale 10 maggio, cantanti, programma e partecipanti

Ecco i Paesi che si esibiranno questa sera, in ordine di esibizione, dalle 21 su Rai 1.

Albania con Ronela Hajati che canta “Sekret”

Lettonia con Citi Zēni che cantano “Eat Your Salad”

Lituania con Monika Liu che canta “Sentimentai”

Svizzera con Marius Bear che canta Boys do Cry

Slovenia con LPS (Last Pizza Slice) che cantano “Disko”

Ucraina con Kalush Orkestra che canta Stefania

Bulgaria con Intelligent Music Project che cantano “Intention”

Paesi Bassi con S10 che canta De Diepte

Moldavia con Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov che cantano “Trenuleţul”

Portogallo con MARO che canta Saudade saudade

Croazia con Mia Dimšić che canta “Guilty Pleasure”

Danimarca con Reddi che canta The Show

Austria con LUMIX & Pia Maria che cantano Halo

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín) che cantano Með Hækkandi Sól

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord che canta Die Together

Norvegia con Subwoolfer che cantano “Give That Wolf a Banana”

Armenia con Rosa Linn che canta Snap

Nella prima semifinale possono votare (per sorteggio) le Big Francia e Italia.

Eurovision 2022, semifinale 10 maggio, ospiti

Sul palco dell’Eurovision 2022 si scatenerà, inoltre, la “Dance of beauty” e il Pala Olimpico si trasformerà in una grande discoteca, con i più grandi successi della dance italiana, grazie all’esibizione di Dardust, produttore artistico tra i più richiesti del momento, sccompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants.

Ospite della serata sarà Diodato, cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, che interpreterà “Fai Rumore”, brano vincitore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2020.

Eurovision 2022, dove vederlo in tv e streaming

E’ possibile seguire la prima semifinale dell’Eurovision 2022, in onda martedì 10 maggio, a partire dalle 20.30 su Rai 1 con la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Da Torino, a presentare saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika che condurranno lo show in inglese. In streaming basterà collegarsi sul sito di Raiplay. Noi di Soundsbog seguiremo lo show in diretta dalle 20.30 con il nostro consueto liveblogging.