Eat your salad è un brano della band Citi Zēni. Il gruppo rappresenta la Lettonia in gara all’Eurovision 2022.

Citi Zēni, Eat your salad, Significato canzone

Secondo la band, la canzone è stata creata “per rendere un argomento difficile facile da digerire e divertente da ascoltare”. Per il pezzo sono state nominate due principali fonti di ispirazione: una era un amico vegano di Jānis che indossava una maglietta con la scritta “Invece della carne, mangio fig*”, e l’altro era un concorrente di un programma di cucina televisivo lettone che lo convinse a cambiare le opinioni di Jānis sull’ambiente e, alla fine, lo sfidò a fare una canzone basata proprio su quell’ideale e “sviluppare questa in una canzone che non sarebbe apparsa deprimente”.

La canzone paròa del lato affascinante dell’essere vegani e della vita ecologica. Il primo verso parla delle cose ecologiche che il gruppo fa. Il secondo verso è pieno di numerosi riferimenti sessuali, riferendosi a una donna ecologica dalla quale il gruppo è attratto.

Eat your salad, ascolta la canzone

Qui potete ascoltare “Eat your salad”, brano della Lettonia in gara all’Eurovision 2022

Citi Zēni, Eat your salad, Testo canzone

Instead of meat I eat veggies and pussy

I like them both fresh, like them both juicy

I ride my bicycle to work instead of a car

All of my groceries are divided by weight and stored in glass jars (Yeah)

Got my reusable bag

That swag, my flex, my flag

Zero waste, that is my jam

Save fuel and sell your truck

The karma comes for free and so does luck

All aboard the green Titanic

Let’s sail the world and then cruise the Atlantic

No ice in the way, no need to panic

All the signs are there, let’s go organic

Oh, when you eat your veggies

Baby, think of me

Little kitty, don’t you know that

Being green is cool?

Know that being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you

Ring, ring, God damn, it’s an exam (Let’s go)

Get your trash can, no back-up plan and sort through it

Bend over, then jiggle that peach (Ayy)

You recyclin’ while I’m loving those cheeks (That’s sweet)

I’m a beast instead of a killer, forget the hot dogs (What)

‘Cause my sausage is bigger

Three, two, one, all the girls go eco

If you want your man’s tongue longer than a gecko’s

Oh, when you eat your veggies

Baby, think of me

Little kitty, don’t you know that

Being green is cool?

Know that being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you

Know that being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Know that being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you

Citi Zēni, Eat your salad, Traduzione canzone

Invece di carne mangio verdure e [email protected]

Mi piacciono entrambi freschi, come entrambi succosi

Vado al lavoro in bicicletta invece che in macchina

Tutti i miei generi alimentari sono divisi per peso e conservati in barattoli di vetro (Sì)

Ho la mia borsa riutilizzabile

Quel malloppo, il mio flex, la mia bandiera

Zero sprechi, questa è la mia marmellata

Risparmia carburante e vendi il tuo camion

Il karma viene gratis e anche la fortuna

Tutti a bordo del Titanic green

Salpiamo per il mondo e poi navighiamo nell’Atlantico

Nessun ghiaccio in mezzo, nessun bisogno di farsi prendere dal panico

Tutti i segni ci sono, diventiamo organici

Oh, quando mangi le tue verdure

Tesoro, pensa a me

Gattino, non lo sai

Che essere green è bello?

Sappi che essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy da morire

Essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy come te

Suona, suona, dannazione, è un esame (Andiamo)

Prendi il tuo cestino, nessun piano di riserva e ordinalo

Piegati, poi agita quella pesca (Ayy)

Stai riciclando mentre io amo quelle guance (che è dolce)

Sono una bestia invece di un assassino, dimentica gli hot dog (cosa)

Perché la mia salsiccia è più grande

Tre, due, uno, tutte le ragazze diventano eco

Se vuoi che la lingua del tuo uomo sia più lunga di quella di un geco

Oh, quando mangi le tue verdure

Tesoro, pensa a me

Gattino, non lo sai

Che essere green è bello?

Sappi che essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy da morire

Essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy come te

Sappi che essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy da morire

Essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy come te

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Sappi che essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy da morire

Essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy come te