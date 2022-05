Sekret è una canzone di Ronela Hajati in gara all’Eurovision 2022. La cantante si esibirà durante la semifinale del contest musicale di martedì 10 maggio, per prima in ordine anche di esibizione.

Ronela Hajati, Sekret, Significato canzone

Nel brano, Ronela Hajati interpreta il ruolo di una regina dell’Albania con un segreto amoroso del quale parla e racconta. Restano ricordi, immagini di quello che c’è stato e della loro passione, rimasta sconosciuta agli occhi di chiunque.

Sekret, video ufficiale

Ronela Hajati, Sekret, Testo canzone

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej

Po vjen djali nga malet

Dhe tek unë sot do falet

Nuk e di a do ndalet

Hajde t’i, hajde t’i falim mëkatet

Për këtë vajzën do vije

Dhe krejt botën ta lije

Unë jam diell nuk jam hije

Ti i je i imi, djalë prej Shqipërie

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Baby shija jote, shijes sime

Peng i ka mbet

Hej, a i kujton ato netë?

Nuk janë më një sekret

Por unë nuk e di, nuk e di

Si kam me u ndi

Nuk e di, si për tjetrën m’ke lon

Edhe sot un po du me ta thon

Edhe një, edhe ty

Unë, ty, tre, ta marrsha

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

Ma ke bo jetën si lojna, avion

Ma ka lon, ma ka lon

Nuk di nji tjetër, se pishmon

Ma ka lon, ma ka lon

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Baby shija jote, shijes sime

Peng i ka mbet

Hej, a i kujton ato netë?

Nuk janë më një sekret

Por unë nuk e di, nuk e di

Si kam me u ndi

Nuk e di, si për tjetrën m’ke lon

Edhe sot un po du me ta thon

Edhe një, edhe ty

Unë, ty, tre, ta marrsha

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

Ma kadalë, ma kadalë, ej

Ma kadalë, ma kadalë, ej

Ronela Hajati, Sekret, Traduzione canzone

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Sono rimaste solo un segreto

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Sono rimaste solo un segreto

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Sono rimasti solo un segreto

Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej

Il ragazzo viene dalle montagne

E sarò perdonato oggi

Non so se si fermerà

Lasciamoli, perdoniamo i peccati

Per questo verrà la ragazza

E lascia il mondo intero

Io sono il sole, non sono l’ombra

Sei mio, ragazzo dall’Albania

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Sono rimaste solo un segreto

Baby il tuo gusto, il mio gusto

Ha un debito

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Non sono più un segreto

Ma non lo so, non lo so

Come mi sono sentito

Non so come fai a desiderare l’altro

Anche oggi voglio dirlo

Un altro, anche tu

Io, tu, tre, lo prendo

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

Hai reso la mia vita come un gioco, un aereo

Ma ka lon, ma ka lon

Non ne conosco un altro, di cui si rammarica

Ma ka lon, ma ka lon

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Sono rimaste solo un segreto

Baby il tuo gusto, il mio gusto

Ha un debito

Ehi, ti ricordi quelle notti?

Non sono più un segreto

Ma non lo so, non lo so

Come mi sono sentita

Non so come fai a desiderare l’altro

Anche oggi voglio dirlo

Un altro, anche tu

Io, tu, tre, lo prendo

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

Ma kadalë, ma kadalë, ej

Ma kadalë, ma kadalë, ej