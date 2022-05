Intention è un brano degli Intelligent Music Project. E’ una band selezionata rappresentare la Bulgaria all’Eurovision 2022. Si esibiranno durante la prima semifinale in onda, in diretta, martedì 10 maggio, su Rai 1.

Il gruppo è formato da Ronnie Romero insieme a Bisser Ivanov, Slavin Slavčev, Ivo Stefanov, Dimităr Sirakov e Stojan Jankulov.

Intelligent Music Project, Intention, Significato canzone

“Intention” parla della lotta personale e interiore, sulle intenzioni di liberarci da vecchi schemi di credenze e comportamenti che ci trattengono e ci paralizzano. Il desiderio è quello di cambiare, di modificare la nostra vita, le nostre intenzioni.

Ecco le sue parole a EuroFestivalitalia:

Cambiare te stesso è una forte battaglia interna, dentro la propria anima… Quasi una guerra. Se la parte migliore di te vince, ti senti libero e felice! E più ti senti libero, più ti allontani dalla vita reale. Un paradosso a prima vista, ma l’ambiente in cui ti trovi non è fatto per renderti felice di default. Il senso di libertà e felicità è uno stato d’animo che insegni a te stesso a prevalere nei tuoi pensieri.

Intelligent Music Project, Intention, video ufficiale

Qui potete vedere il video ufficiale di “Intention” il brano degli Intelligent Music Project, in gara all’Eurovision 2022.

Intelligent Music Project, Intention, Testo canzone

And I can move on from here

How simple, life goes on

Humble, that’s how I feel

Sparking hot flames, holding on

Younger days run so clear

Through my mind, replaying my crime

Tearing me up, spreading fear

Obsession in my own time

What life’s taken away, I’m not missing

Will I sit back and sigh?

A thunder of thoughts, I’m dismissing

Too scared to even try

And in time I’ve always known

I’m never in the safety zone

I took the fight, but was I right?

They were sending me to war

And in time I’ve always known

I’m never in the safеty zone

I took the fight, but was I right?

They wеre sending me to war

My intention is strong and real

Only power steels my will

The illusion of safety’s surreal

Don’t let it go for the kill

What life’s taken away, I’m not missing

Will I sit back and sigh?

A thunder of thoughts, I’m dismissing

Too scared to even try

And in time I’ve always known

I’m never in the safety zone

I took the fight, but was I right?

They were sending me to war

And in time I’ve always known

I’m never in the safety zone

I took the fight, but was I right?

They were sending me to war

I don’t want to take on the pain

So, I go seek inner signs, or a calling

The more freedom I gain

The less real life I’m recalling

And in time I’ve always known

I’m never in the safety zone

I took the fight, but was I right?

They were sending me to war

And in time I’ve always known

I’m never in the safety zone

I took the fight, but was I right?

They were sending me to war

I took the fight, but was I right?

They were sending me to war

Intelligent Music Project, Intention, Traduzione canzone

E posso andare avanti da qui

Com’è semplice, la vita va avanti

Umile, è così che mi sento

Fiamme roventi, tenendo duro

I giorni più giovani scorrono così chiari

Attraverso la mia mente, ripetendo il mio crimine

Facendomi a pezzi, diffondendo paura

Ossessione ai miei tempi

Ciò che la vita ha portato via, non mi manca

Mi siedo e sospiro?

Un tuono di pensieri, mi sto congedando

Troppo spaventato anche solo per provarci

E col tempo l’ho sempre saputo

Non sono mai nella zona di sicurezza

Ho preso la lotta, ma avevo ragione?

Mi stavano mandando in guerra

E col tempo l’ho sempre saputo

Non sono mai nella zona di sicurezza

Ho preso la lotta, ma avevo ragione?

Mi stavano mandando in guerra

La mia intenzione è forte e reale

Solo il potere rafforza la mia volontà

L’illusione della sicurezza è surreale

Non lasciarlo andare per l’uccisione

Ciò che la vita ha portato via, non mi manca

Mi siedo e sospiro?

Un tuono di pensieri, mi sto congedando

Troppo spaventato anche solo per provarci

E col tempo l’ho sempre saputo

Non sono mai nella zona di sicurezza

Ho preso la lotta, ma avevo ragione?

Mi stavano mandando in guerra

E col tempo l’ho sempre saputo

Non sono mai nella zona di sicurezza

Ho preso la lotta, ma avevo ragione?

Mi stavano mandando in guerra

Non voglio sopportare il dolore

Quindi, vado a cercare segni interiori, o una chiamata

Più libertà ottengo

La vita meno reale che sto ricordando

E col tempo l’ho sempre saputo

Non sono mai nella zona di sicurezza

Ho preso la lotta, ma avevo ragione?

Mi stavano mandando in guerra

E col tempo l’ho sempre saputo

Non sono mai nella zona di sicurezza

Ho preso la lotta, ma avevo ragione?

Mi stavano mandando in guerra

Ho preso la lotta, ma avevo ragione?

Mi stavano mandando in guerra