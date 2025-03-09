Traduzione in italiano, testo e significato di “Bara Bada Bastu” dei KAJ, in gara all’Eurovision 2025 per la Svezia: un inno e un’esplosione di energia e umorismo che celebra la sauna

“Bara bada bastu” è un singolo del gruppo comico finlandese di lingua svedese KAJ. Si sono esibiti con la canzone nella quarta semifinale del Melodifestivalen svedese (2025), qualificandosi per la finale. Nella finale hanno vinto e si sono guadagnati un posto all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, rappresentando la Svezia.

Nella canzone, KAJ canta in dialetto di Vörå, un dialetto del finlandese-svedese parlato a Vörå, in Ostrobotnia, da dove proviene il gruppo. Ci sono anche alcuni elementi in finlandese, per richiamare la tradizione tipicamente finlandese della sauna.

Il pezzo, in queste ore, è tra i più cercati sul web. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

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Il testo di Bara Bada Bastu dei KAJ

Leggi il testo di Bara bada bastu di KAJ.

Nå jaa Klockan slår, nu är det dags

All bekymber försvinder strax

Bästa båoti för kropp och själ

Fyra väggar i träpanel (Oh, eh-oh, eh-oh)

Vedin vår värmer lika bra (Oh, eh-oh, eh-oh)

Som tango me Arja Saijonmaa

Yksi, kaksi, kolme, sauna Vi ska bada bastu, bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh, bada bastu, joo

Vi ska bada bastu, bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh, bada bastu, joo Sauna

Sauna (Jaa just, jaa) Häll på vattn och meir ångo nu

Tick, tick, tack, hur läng orkar du?

Nitti grader, vi är nästan där

Perkele, är va på värman jär (Oh, eh-oh, eh-oh)

Sveittin lackar, jaa, jaa (Oh, eh-oh, eh-oh)

Yksi, kaksi, kolme, sauna Vi ska bada bastu, bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder

Hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh, bada bastu, joo Sauna Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu (Ei saa peittää)

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu Vi ska bada bastu, bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh, bada bastu, joo (Sauna) Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Sauna

Bara Bada Bastu dei KAJ, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di “Bara Badu Bastu” dei KAJ.

Nå jaa (Eh sì) L’orologio batte, ora è il momento

Tutte le preoccupazioni spariranno presto

Il miglior rimedio per corpo e anima

Quattro pareti di pannelli in legno (Oh, eh-oh, eh-oh)

Il nostro vapore scalda allo stesso modo (Oh, eh-oh, eh-oh)

Come un tango con Arja Saijonmaa

Uno, due, tre, sauna! Dobbiamo fare la sauna, la sauna!

Il vapore sale, lascia andare tutto lo stress oggi

Fratelli della sauna siamo noi, che bruciamo a cento gradi, eh sì!

Solo fare la sauna, la sauna!

Getta l’acqua e il sudore vola dappertutto

Oh, fare la sauna, sì! (Sauna, sauna!) Versa l’acqua e più vapore adesso!

Tic, tic, tac, quanto riesci a resistere?

Novanta gradi, ci siamo quasi

Perkele, ora ci scaldiamo davvero! (Oh, eh-oh, eh-oh)

Il sudore cola, sì, sì (Oh, eh-oh, eh-oh)

Uno, due, tre, sauna! Dobbiamo fare la sauna, la sauna!

Il vapore sale, lascia andare tutto lo stress oggi

Fratelli della sauna siamo noi, che bruciamo a cento gradi, eh sì!

Solo fare la sauna, la sauna!

Getta l’acqua e il sudore vola dappertutto

Oh, fare la sauna, sì! (Sauna!) Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

(Non coprire l’uscita d’aria!) Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna Dobbiamo fare la sauna, la sauna!

Il vapore sale, lascia andare tutto lo stress oggi

Fratelli della sauna siamo noi, che bruciamo a cento gradi, eh sì!

Solo fare la sauna, la sauna!

Getta l’acqua e il sudore vola dappertutto

Oh, fare la sauna, sì! (Sauna!) Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna

Solo fare la sauna, solo fare la sauna

Solo fare, solo fare, solo fare la sauna (Sauna!)

Il significato della canzone Bara Bada Bastu dei KAJ

“Bara bada bastu” dei KAJ è un inno divertente e festoso alla sauna, un’iconica tradizione finlandese. Il testo esprime l’entusiasmo per il rituale del bagno di vapore, visto come un momento di relax totale in cui si lasciano andare tutte le preoccupazioni: “Ångon åpp och släpp all stress idag” (“Il vapore sale, lascia andare tutto lo stress oggi”).

Il brano descrive l’esperienza della sauna in modo energico e scherzoso, menzionando il calore intenso (“Hundra grader, nå jaa” – “Cento gradi, eh sì!”) e la resistenza necessaria per sopportarlo (“Tick, tick, tack, hur läng orkar du?” – “Tic, tic, tac, quanto riesci a resistere?”). Il ritornello ripete l’idea di gettare acqua sulle pietre bollenti e sudare copiosamente (“Heittää på så sveittin bara yr” – “Getta l’acqua e il sudore vola dappertutto”).

Ci sono anche riferimenti culturali come il tango di Arja Saijonmaa, un’artista finlandese-svedese nota per il suo legame con la cultura finlandese. La parola “Perkele”, un’esclamazione tipica finlandese, enfatizza il calore estremo della sauna.

In sintesi, la canzone è un’esplosione di energia e umorismo che celebra la sauna come un’esperienza condivisa tra amici, un luogo di benessere e di tradizione finlandese, il tutto con un ritmo incalzante e ripetitivo che la rende perfetta per un coro da festival!