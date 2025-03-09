Bara Bada Bastu, KAJ: testo, traduzione in italiano e significato della canzone della Svezia all’Eurovision 2025
Traduzione in italiano, testo e significato di “Bara Bada Bastu” dei KAJ, in gara all’Eurovision 2025 per la Svezia: un inno e un’esplosione di energia e umorismo che celebra la sauna
“Bara bada bastu” è un singolo del gruppo comico finlandese di lingua svedese KAJ. Si sono esibiti con la canzone nella quarta semifinale del Melodifestivalen svedese (2025), qualificandosi per la finale. Nella finale hanno vinto e si sono guadagnati un posto all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, rappresentando la Svezia.
Nella canzone, KAJ canta in dialetto di Vörå, un dialetto del finlandese-svedese parlato a Vörå, in Ostrobotnia, da dove proviene il gruppo. Ci sono anche alcuni elementi in finlandese, per richiamare la tradizione tipicamente finlandese della sauna.
Il pezzo, in queste ore, è tra i più cercati sul web. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.
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Il testo di Bara Bada Bastu dei KAJ
Leggi il testo di Bara bada bastu di KAJ.
Nå jaa
Klockan slår, nu är det dags
All bekymber försvinder strax
Bästa båoti för kropp och själ
Fyra väggar i träpanel
(Oh, eh-oh, eh-oh)
Vedin vår värmer lika bra (Oh, eh-oh, eh-oh)
Som tango me Arja Saijonmaa
Yksi, kaksi, kolme, sauna
Vi ska bada bastu, bastu
Ångon åpp och släpp all stress idag
Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa
Bara bada bastu, bastu
Heittää på så sveittin bara yr
Oh, bada bastu, joo
Vi ska bada bastu, bastu
Ångon åpp och släpp all stress idag
Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa
Bara bada bastu, bastu
Heittää på så sveittin bara yr
Oh, bada bastu, joo
Sauna
Sauna (Jaa just, jaa)
Häll på vattn och meir ångo nu
Tick, tick, tack, hur läng orkar du?
Nitti grader, vi är nästan där
Perkele, är va på värman jär
(Oh, eh-oh, eh-oh)
Sveittin lackar, jaa, jaa (Oh, eh-oh, eh-oh)
Yksi, kaksi, kolme, sauna
Vi ska bada bastu, bastu
Ångon åpp och släpp all stress idag
Bastubröder är je vi som glöder
Hundra grader, nå jaa
Bara bada bastu, bastu
Heittää på så sveittin bara yr
Oh, bada bastu, joo
Sauna
Bara bada bastu, bara bada bastu
Bara bada, bara bada, bara bada bastu
Bara bada bastu, bara bada bastu
Bara bada, bara bada, bara bada bastu (Ei saa peittää)
Bara bada bastu, bara bada bastu
Bara bada, bara bada, bara bada bastu
Bara bada bastu, bara bada bastu
Bara bada, bara bada, bara bada bastu
Vi ska bada bastu, bastu
Ångon åpp och släpp all stress idag
Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa
Bara bada bastu, bastu
Heittää på så sveittin bara yr
Oh, bada bastu, joo (Sauna)
Bara bada bastu, bara bada bastu
Bara bada, bara bada, bara bada bastu
Bara bada bastu, bara bada bastu
Bara bada, bara bada, bara bada bastu
Sauna
Bara Bada Bastu dei KAJ, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di “Bara Badu Bastu” dei KAJ.
Nå jaa (Eh sì)
L’orologio batte, ora è il momento
Tutte le preoccupazioni spariranno presto
Il miglior rimedio per corpo e anima
Quattro pareti di pannelli in legno
(Oh, eh-oh, eh-oh)
Il nostro vapore scalda allo stesso modo (Oh, eh-oh, eh-oh)
Come un tango con Arja Saijonmaa
Uno, due, tre, sauna!
Dobbiamo fare la sauna, la sauna!
Il vapore sale, lascia andare tutto lo stress oggi
Fratelli della sauna siamo noi, che bruciamo a cento gradi, eh sì!
Solo fare la sauna, la sauna!
Getta l’acqua e il sudore vola dappertutto
Oh, fare la sauna, sì!
(Sauna, sauna!)
Versa l’acqua e più vapore adesso!
Tic, tic, tac, quanto riesci a resistere?
Novanta gradi, ci siamo quasi
Perkele, ora ci scaldiamo davvero!
(Oh, eh-oh, eh-oh)
Il sudore cola, sì, sì (Oh, eh-oh, eh-oh)
Uno, due, tre, sauna!
Dobbiamo fare la sauna, la sauna!
Il vapore sale, lascia andare tutto lo stress oggi
Fratelli della sauna siamo noi, che bruciamo a cento gradi, eh sì!
Solo fare la sauna, la sauna!
Getta l’acqua e il sudore vola dappertutto
Oh, fare la sauna, sì!
(Sauna!)
Solo fare la sauna, solo fare la sauna
Solo fare, solo fare, solo fare la sauna
Solo fare la sauna, solo fare la sauna
Solo fare, solo fare, solo fare la sauna
(Non coprire l’uscita d’aria!)
Solo fare la sauna, solo fare la sauna
Solo fare, solo fare, solo fare la sauna
Solo fare la sauna, solo fare la sauna
Solo fare, solo fare, solo fare la sauna
Dobbiamo fare la sauna, la sauna!
Il vapore sale, lascia andare tutto lo stress oggi
Fratelli della sauna siamo noi, che bruciamo a cento gradi, eh sì!
Solo fare la sauna, la sauna!
Getta l’acqua e il sudore vola dappertutto
Oh, fare la sauna, sì! (Sauna!)
Solo fare la sauna, solo fare la sauna
Solo fare, solo fare, solo fare la sauna
Solo fare la sauna, solo fare la sauna
Solo fare, solo fare, solo fare la sauna
(Sauna!)
Il significato della canzone Bara Bada Bastu dei KAJ
“Bara bada bastu” dei KAJ è un inno divertente e festoso alla sauna, un’iconica tradizione finlandese. Il testo esprime l’entusiasmo per il rituale del bagno di vapore, visto come un momento di relax totale in cui si lasciano andare tutte le preoccupazioni: “Ångon åpp och släpp all stress idag” (“Il vapore sale, lascia andare tutto lo stress oggi”).
Il brano descrive l’esperienza della sauna in modo energico e scherzoso, menzionando il calore intenso (“Hundra grader, nå jaa” – “Cento gradi, eh sì!”) e la resistenza necessaria per sopportarlo (“Tick, tick, tack, hur läng orkar du?” – “Tic, tic, tac, quanto riesci a resistere?”). Il ritornello ripete l’idea di gettare acqua sulle pietre bollenti e sudare copiosamente (“Heittää på så sveittin bara yr” – “Getta l’acqua e il sudore vola dappertutto”).
Ci sono anche riferimenti culturali come il tango di Arja Saijonmaa, un’artista finlandese-svedese nota per il suo legame con la cultura finlandese. La parola “Perkele”, un’esclamazione tipica finlandese, enfatizza il calore estremo della sauna.
In sintesi, la canzone è un’esplosione di energia e umorismo che celebra la sauna come un’esperienza condivisa tra amici, un luogo di benessere e di tradizione finlandese, il tutto con un ritmo incalzante e ripetitivo che la rende perfetta per un coro da festival!