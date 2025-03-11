Traduzione in italiano, testo e significato della canzone Baller di Abor & Tynna: un mix di nostalgia, rabbia e autodeterminazione sulla fine di una relazione sentimentale

Baller di Abor & Tynna è un singolo pubblicato il 24 gennaio 2025 come sesto estratto dal primo album in studio Bittersüß. In stile elettropop racconta la fine di una relazione sentimentale ed è stato inciso in lingua tedesca. La canzone è stata scelta dalla Germania per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025.

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Il testo di Baller di Abor & Tynna

Leggi il testo di Baller di Abor & Tynna.

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst Kreidesilhouetten auf dem Trottoir

Zwischen uns ein Tatort wie bеi CSI

Hast „Baby, tut mir leid“ gesagt zum erstеn Mal

Hätt wissen soll’n, dass das das Ende von uns war Du setzt ‘n Punkt nach dem Satz, als hättst du mich nie gekannt

Also wechsel’ ich Parfums und kauf’ mir neues Gewand

Ich krieg’ wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang

Ha, ich glaub’, das war’s, I shoot for the stars Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst Ich seh’ die Sternensplitter auf meiner Haut wie Glitzer

Hab’ gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker

Würdest du für mich immer noch ‘ne Kugel fang’n?

Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand Ich setz’ ‘n Punkt nach dem Satz, als hätt ich dich nie gekannt

Und dann wechsel’ ich Parfums und kauf’ mir neues Gewand

Ich krieg’ wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang

Ha, ich glaub’, das war’s, I shoot for the stars Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst Ich baller’, la-la

Ich baller’, la

La-la-la-la-la-l—

Baller di Abor & Tynna, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano della canzone Baller di Abor & Tynna

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si schiantano sul mio tetto

Fa ancora un po’ male rivederti

Ma non tornerò mai più, indipendentemente da quello che mi dici

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si schiantano sul mio tetto

Fa ancora un po’ male rivederti

Ma non tornerò mai più, indipendentemente da quello che mi dici

Sagome di gesso sul marciapiede

Tra noi c’è una scena del crimine, come in CSI

Mi hai detto: “Baby, mi dispiace” per la prima volta

Avrei dovuto capire che quello era il nostro capolinea

Hai messo un punto alla frase, come se non mi avessi mai conosciuto

Quindi cambio profumo e mi compro un nuovo outfit

Mi torna quella voglia, voglio la fine del mondo

Ah, credo che sia finita, sparo alle stelle

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si schiantano sul mio tetto

Fa ancora un po’ male rivederti

Ma non tornerò mai più, indipendentemente da quello che mi dici

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si schiantano sul mio tetto

Fa ancora un po’ male rivederti

Ma non tornerò mai più, indipendentemente da quello che mi dici

Vedo frammenti di stelle sulla mia pelle come glitter

Ho imparato che ciò che non mi uccide mi rende solo più stiloso

Prenderesti ancora un proiettile per me?

Perché ora l’arma è nelle mie mani (Bang)

Metto un punto alla frase, come se non ti avessi mai conosciuto

E poi cambio profumo e mi compro un nuovo outfit

Mi torna quella voglia, voglio la fine del mondo

Ah, credo che sia finita, sparo alle stelle

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si schiantano sul mio tetto

Fa ancora un po’ male rivederti

Ma non tornerò mai più, indipendentemente da quello che mi dici

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si schiantano sul mio tetto

Fa ancora un po’ male rivederti

Ma non tornerò mai più, indipendentemente da quello che mi dici

Sparo, la-la

Sparo, la

La-la-la-la-la-l—

Il significato della canzone Baller di Abor & Tynna

La canzone “Baller” di Abor & Tynna parla della fine di una relazione e della difficoltà di lasciarsi il passato alle spalle. L’artista esprime il dolore e la malinconia che prova nel rivedere l’ex, ma ribadisce con decisione che non tornerà mai indietro, indipendentemente da ciò che l’altra persona possa dire.

Il ritornello usa un’immagine potente: “Ich baller’ Löcher in die Nacht“, che letteralmente significa “sparo buchi nella notte”. Questo potrebbe simboleggiare un tentativo di sfogare il dolore o di cercare di distruggere i ricordi che lo tormentano. Le stelle che cadono e si schiantano sul tetto rafforzano l’idea di un universo che crolla, forse un’allusione alla perdita di speranza o di un sogno condiviso.

Nel brano, l’artista descrive la relazione come un crimine, con “Kreidesilhouetten auf dem Trottoir” (sagome di gesso sul marciapiede) e “ein Tatort wie bei CSI” (una scena del crimine come in CSI), sottolineando che qualcosa di irreparabile è accaduto tra loro. Il fatto che l’ex dica “Baby, tut mir leid” (Baby, mi dispiace) per la prima volta suggerisce che il pentimento arriva troppo tardi e che la fine della storia era ormai inevitabile.

C’è anche un tema di trasformazione e rinascita: l’artista dice di cambiare profumo e comprarsi un nuovo vestito, un gesto simbolico che rappresenta il desiderio di voltare pagina e reinventarsi. La frase “Ich will den Weltuntergang” (voglio la fine del mondo) potrebbe indicare un senso di vuoto e autodistruzione, ma subito dopo afferma “I shoot for the stars”, che può essere interpretato come la volontà di guardare avanti e puntare più in alto.

Un altro passaggio chiave è “Ich seh’ die Sternensplitter auf meiner Haut wie Glitzer” (vedo frammenti di stelle sulla mia pelle come glitter). Qui trasforma il dolore in qualcosa di quasi estetico, come a dire che le ferite del passato lo hanno reso più forte e raffinato. Questo si collega alla frase “Was mich nicht killt, macht mich nur schicker”, ovvero “Ciò che non mi uccide, mi rende solo più stiloso”, una reinterpretazione del famoso detto di Nietzsche con un tocco ironico e vanitoso.

Infine, il pezzo si chiude con la metafora del potere che si è ribaltato: “Würdest du für mich immer noch ‘ne Kugel fang’n? Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand” (Prenderesti ancora un proiettile per me? Perché ora l’arma è nelle mie mani). Questo suggerisce che l’artista ha ripreso il controllo della situazione e non è più vittima del dolore inflitto dall’ex.

In sintesi, la canzone racconta un mix di nostalgia, rabbia e autodeterminazione: il dolore è ancora presente, ma c’è anche la consapevolezza che tornare indietro non è un’opzione.