What The Hell Just Happened? è una canzone delle Remember Monday in gara all’Eurovision Song Contest 2025 a rappresentanza del Regno Unito.

Il pezzo è una traccia pop divertente e allegra con influenze anni ’80, che mette in mostra le armonie distintive del gruppo

La canzone è stata presentata in anteprima su BBC Radio 2 il 7 marzo 2025 ed è stata rivelata come la candidatura del Regno Unito per l’Eurovision 2025.

Le Remember Monday sono un gruppo britannico composto da Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele. Il trio ha gareggiato nella stagione 2019 di The Voice UK, venendo infine eliminato al secondo turno delle eliminatorie. Hanno costruito un seguito significativo su Tiktok.

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Il testo di What The Hell Just Happened? delle Remember Monday

Leggi il testo di What The Hell Just Happened? delle Remember Monday.

Someone lost a shoe

I’m still in last night’s make up

I’m waking up like, “What’s this new tattoo?”

Room is spinning, ears are ringing

Clutch my pearls like What the hell just happened?

What the hell just happened?

No clue, but l liked it (One, two, one, two, three) Broke a heel, lost my keys, scraped my knee

When I fell from the chandelier

Oh, what a night, I don’t mind, it was time

To unwind and I volunteered

Look at me now (Look at me now)

I’m like usually keep it clean

Beauty sleep, sip my tea What the hell just happened?

What the hell just happened?

Went up on the roof, jumped into the pool

You should do it too, too, too, too

What the hell just happened?

No clue, but l liked it Ripped my dress, call an ex, I confess

I’m obsessed, not the best idea

Woo-ooh, I’m a mess, it’s a trend, in my defence

It’s been a real hard year

Freedom, I wanna shave my head, oh

Freedom, I’ll paint the whole town red, oh

Freedom, I wanna kiss a stranger What the hell just happened? Woo-ooh

What the hell just happened? What the hell just happened? (Yeah)

What the hell just happened? (Ooh-ooh)

Went up on the roof (Hey), jumped into the pool (Hey)

You should do it too, too, too, too (Oh, you should do it too)

I know that I’m a wreck (Hey), what did you expect? ([?])

You can blame my e-e-ex

What the hell just happened?

No clue, but l liked it

What The Hell Just Happened? delle Remember Monday, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di What The Hell Just Happened? delle Remember Monday.

Qualcuno ha perso una scarpa

Sono ancora con il trucco di ieri sera

Mi sveglio tipo: “E questo nuovo tatuaggio?”

La stanza gira, le orecchie fischiano

Stringo le perle tipo… Che diavolo è appena successo?

Cos’è appena successo?

Non ne ho idea, ma mi è piaciuto (Uno, due, uno, due, tre) Ho rotto un tacco, perso le chiavi, sbucciato il ginocchio

Quando sono caduta dal lampadario

Oh, che notte! Non mi importa, era ora

Di staccare un po’ e mi sono offerta volontaria

Guardami ora (Guardami ora)

Di solito tengo tutto pulito

Sonno di bellezza, sorseggio il mio tè Che diavolo è appena successo?

Cos’è appena successo?

Sono salita sul tetto, saltata in piscina

Dovresti farlo anche tu, tu, tu, tu

Cos’è appena successo?

Non ne ho idea, ma mi è piaciuto Ho strappato il vestito, chiamato un ex, lo ammetto

Sono ossessionata, non è la migliore idea

Woo-ooh, sono un disastro, è una tendenza, in mia difesa

È stato un anno davvero difficile

Libertà, voglio radermi la testa, oh

Libertà, dipingerò la città di rosso, oh

Libertà, voglio baciare uno sconosciuto Cosa diavolo è appena successo? Woo-ooh

Cos’è appena successo? Cos’è appena successo? (Yeah)

Cos’è appena successo? (Ooh-ooh)

Sono salita sul tetto (Hey), saltata in piscina (Hey)

Dovresti farlo anche tu, tu, tu, tu (Oh, dovresti farlo anche tu)

So di essere un disastro (Hey), che ti aspettavi? ([?])

Puoi dare la colpa al mio e-e-ex

Cos’è appena successo?

Non ne ho idea, ma mi è piaciuto

Il significato della canzone What The Hell Just Happened? delle Remember Monday

What The Hell Just Happened? delle Remember Monday racconta una notte di eccessi, caos e libertà assoluta. La protagonista si sveglia confusa, ancora con il trucco della sera prima, trovando dettagli che non ricorda, come un nuovo tatuaggio. La stanza gira, le orecchie fischiano, e la sua unica reazione è un incredulo: “Cos’è appena successo?“.

Nei versi successivi emergono flashback della serata: ha perso le chiavi, si è sbucciata il ginocchio cadendo da un lampadario, ha strappato il vestito e persino chiamato un ex. Ma, anziché pentirsene, sembra accettarlo con ironia, perché aveva bisogno di una notte così:

“Oh, che notte! Non mi importa, era ora di staccare un po’ e mi sono offerta volontaria.”

C’è un forte senso di ribellione e voglia di libertà, espresso soprattutto nella parte finale:

“Voglio radermi la testa”, “Dipingerò la città di rosso”, “Voglio baciare uno sconosciuto” – tutte immagini simboliche di un desiderio di rottura con le regole e di affermazione personale dopo un periodo difficile.

Il ritornello ribadisce la sua reazione alla follia della serata: non sa esattamente cosa sia successo, ma di sicuro le è piaciuto. Un inno al vivere senza rimpianti, almeno per una notte.