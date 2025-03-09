What The Hell Just Happened?, Remember Monday: testo, traduzione in italiano e significato della canzone del Regno Unito all’Eurovision 2025
Traduzione in italiano, testo e significato di What The Hell Just Happened? delle Remember Monday: un inno al vivere senza rimpianti, almeno per una notte
What The Hell Just Happened? è una canzone delle Remember Monday in gara all’Eurovision Song Contest 2025 a rappresentanza del Regno Unito.
Il pezzo è una traccia pop divertente e allegra con influenze anni ’80, che mette in mostra le armonie distintive del gruppo
La canzone è stata presentata in anteprima su BBC Radio 2 il 7 marzo 2025 ed è stata rivelata come la candidatura del Regno Unito per l’Eurovision 2025.
Le Remember Monday sono un gruppo britannico composto da Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele. Il trio ha gareggiato nella stagione 2019 di The Voice UK, venendo infine eliminato al secondo turno delle eliminatorie. Hanno costruito un seguito significativo su Tiktok.
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Il testo di What The Hell Just Happened? delle Remember Monday
Leggi il testo di What The Hell Just Happened? delle Remember Monday.
Someone lost a shoe
I’m still in last night’s make up
I’m waking up like, “What’s this new tattoo?”
Room is spinning, ears are ringing
Clutch my pearls like
What the hell just happened?
What the hell just happened?
No clue, but l liked it
(One, two, one, two, three)
Broke a heel, lost my keys, scraped my knee
When I fell from the chandelier
Oh, what a night, I don’t mind, it was time
To unwind and I volunteered
Look at me now (Look at me now)
I’m like usually keep it clean
Beauty sleep, sip my tea
What the hell just happened?
What the hell just happened?
Went up on the roof, jumped into the pool
You should do it too, too, too, too
What the hell just happened?
No clue, but l liked it
Ripped my dress, call an ex, I confess
I’m obsessed, not the best idea
Woo-ooh, I’m a mess, it’s a trend, in my defence
It’s been a real hard year
Freedom, I wanna shave my head, oh
Freedom, I’ll paint the whole town red, oh
Freedom, I wanna kiss a stranger
What the hell just happened? Woo-ooh
What the hell just happened?
What the hell just happened? (Yeah)
What the hell just happened? (Ooh-ooh)
Went up on the roof (Hey), jumped into the pool (Hey)
You should do it too, too, too, too (Oh, you should do it too)
I know that I’m a wreck (Hey), what did you expect? ([?])
You can blame my e-e-ex
What the hell just happened?
No clue, but l liked it
What The Hell Just Happened? delle Remember Monday, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di What The Hell Just Happened? delle Remember Monday.
Qualcuno ha perso una scarpa
Sono ancora con il trucco di ieri sera
Mi sveglio tipo: “E questo nuovo tatuaggio?”
La stanza gira, le orecchie fischiano
Stringo le perle tipo…
Che diavolo è appena successo?
Cos’è appena successo?
Non ne ho idea, ma mi è piaciuto
(Uno, due, uno, due, tre)
Ho rotto un tacco, perso le chiavi, sbucciato il ginocchio
Quando sono caduta dal lampadario
Oh, che notte! Non mi importa, era ora
Di staccare un po’ e mi sono offerta volontaria
Guardami ora (Guardami ora)
Di solito tengo tutto pulito
Sonno di bellezza, sorseggio il mio tè
Che diavolo è appena successo?
Cos’è appena successo?
Sono salita sul tetto, saltata in piscina
Dovresti farlo anche tu, tu, tu, tu
Cos’è appena successo?
Non ne ho idea, ma mi è piaciuto
Ho strappato il vestito, chiamato un ex, lo ammetto
Sono ossessionata, non è la migliore idea
Woo-ooh, sono un disastro, è una tendenza, in mia difesa
È stato un anno davvero difficile
Libertà, voglio radermi la testa, oh
Libertà, dipingerò la città di rosso, oh
Libertà, voglio baciare uno sconosciuto
Cosa diavolo è appena successo? Woo-ooh
Cos’è appena successo?
Cos’è appena successo? (Yeah)
Cos’è appena successo? (Ooh-ooh)
Sono salita sul tetto (Hey), saltata in piscina (Hey)
Dovresti farlo anche tu, tu, tu, tu (Oh, dovresti farlo anche tu)
So di essere un disastro (Hey), che ti aspettavi? ([?])
Puoi dare la colpa al mio e-e-ex
Cos’è appena successo?
Non ne ho idea, ma mi è piaciuto
Il significato della canzone What The Hell Just Happened? delle Remember Monday
What The Hell Just Happened? delle Remember Monday racconta una notte di eccessi, caos e libertà assoluta. La protagonista si sveglia confusa, ancora con il trucco della sera prima, trovando dettagli che non ricorda, come un nuovo tatuaggio. La stanza gira, le orecchie fischiano, e la sua unica reazione è un incredulo: “Cos’è appena successo?“.
Nei versi successivi emergono flashback della serata: ha perso le chiavi, si è sbucciata il ginocchio cadendo da un lampadario, ha strappato il vestito e persino chiamato un ex. Ma, anziché pentirsene, sembra accettarlo con ironia, perché aveva bisogno di una notte così:
“Oh, che notte! Non mi importa, era ora di staccare un po’ e mi sono offerta volontaria.”
C’è un forte senso di ribellione e voglia di libertà, espresso soprattutto nella parte finale:
“Voglio radermi la testa”, “Dipingerò la città di rosso”, “Voglio baciare uno sconosciuto” – tutte immagini simboliche di un desiderio di rottura con le regole e di affermazione personale dopo un periodo difficile.
Il ritornello ribadisce la sua reazione alla follia della serata: non sa esattamente cosa sia successo, ma di sicuro le è piaciuto. Un inno al vivere senza rimpianti, almeno per una notte.