Sanremo 2023, i brani più ascoltati su Apple Music dopo la prima serata

Quali sono i brani di Sanremo più ascoltati su Apple Music? Il Festival di Sanremo 2023 è ufficialmente iniziato e il pubblico ha finalmente potuto ascoltare le prime 14 canzoni in gara nel corso della lunga prima serata della kermesse. Sul finire della serata Amadeus, Gianni Morandi e la co-conduttrice Chiara Ferragni hanno svelato la prima classifica provvisoria, frutto del voto della stampa accreditata al Festival.

Il podio per la sala stampa, dopo la prima serata, è così composto:

Durante l’annuncio della classifica parziale, sono stati diversi i momenti in cui il pubblico in sala si è dimostrato tutt’altro che d’accordo con il parere della sala stampa. E il pubblico a casa, invece, cosa pensa dei primi 14 brani in gara a Sanremo?

La classifica dei brani di Sanremo 2023 più ascoltati su Apple Music

A poche ore dalla chiusura della prima serata, la classifica dei brani più ascoltati su Apple Music sembra confermare l’ottimo gradimento per Due Vite di Marco Mengoni, ma il resto della classifica svela un altro giudizio rispetto alla Sala Stampa del Festival.

Ecco la classifica dei brani più ascoltati a meno di 12 ore dalla chiusura della prima serata di Sanremo 2023: