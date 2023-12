Il successo del disco di Michael Bublé, Christmas, pubblicato nel 2011 ma ancora oggi in classifica. In Italia è al quinto posto.

Nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia, il 22 dicembre 2023, Christmas di Michael Bublé è riuscito a farsi spazio fino a conquistare il quinto posto. Nel Regno Unito, invece, è arrivato al secondo gradino della Uk Official Chart. In America, invece, come in Italia, attualmente stazione in quinta posizione. Ma a questi dati mancano ancora le aggiunte del periodo vero e proprio del Natale e probabilmente lo vedremo salire ancora di più nel prossimo aggiornamento delle charts. Michael Bublé, ogni anno, si sfrega le mani all’idea dell’arrivo delle festività natalizie, un po’ come Mariah Carey e la sua “All I Want For Chrismas is you”. Classifiche agguantate da entrambi e i loro pezzi tra i più venduti e trasmessi dalle radio. Due classici del Natale, ormai una tradizione.

Christmas è stato, ai tempi della pubblicazione, il settimo album in studio (e il primo di Natale) condiviso dal cantante canadese Michael Bublé. Uscito nel periodo delle feste del 2011, è salito al primo posto nella classifica delle vendite di album di Billboard 200, diventando il terzo lavoro di Bublé dopo i precedenti Call Me Irresponsible del 2007 e Crazy Love del 2009, ad agguantare la vetta. Ci è rimasto per ben cinque settimane.

Quante copie ha venduto Christmas di Michael Bublé?

A gennaio 2022, sono state stimate qualcosa come 16 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Non solo uno dei dischi natalizi più venduti negli ultimi anni ma proprio uno degli album del 21esimo secolo di maggior successo.

L’anno seguente, Christmas è stato ripubblicato il 26 novembre, con quattro tracce aggiuntive, inclusa una nuova registrazione di “The Christmas Song”. Bublé pubblicò anche una versione rielaborata di “White Christmas”, questa volta con Shania Twain, come singolo.

Uscito il 5 novembre 2011, Christmas ha debuttato al numero 3 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti, con vendite nella prima settimana di 141.000 copie. Nella sua quinta settimana in classifica, è arrivato al numero 1 e ha conservato il primo posto per le quattro settimane successive, diventando il disco più venduto di Bublé battendo le due settimane di regno del suo album precedente, Crazy Love.

Nel 2011 ha venduto 2.452.000 copie negli Stati Uniti risultando il secondo album dell’anno, subito dietro il boom di Adele con 21.

Nonostante la forte concorrenza dell’album “Fallen Empires” degli Snow Patrol, Christmas raggiunse il primo posto nella classifica degli album anche nel Regno Unito. Ha venduto 1.292.000 copie nel 2011, piazzandosi al secondo posto nella classifica di tutto l’anno.