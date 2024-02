Come di consueto, ogni venerdì, è stata resa nota la classifica Fimi dei singoli e degli album più venduti. Se nei dischi al primo posto troviamo la Compilation del Festival, il risultato diventa ancora più clamoroso guardando la chart dei brani. Nelle prime 30 posizioni, ben 28 sono occupate da pezzi in gara e le due “estranee” sono comunque collegate al Festival: parliamo di “La rondine” di Mango e “Che t’ho dico a fa’” di Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione. A seguire potete vedere le posizioni occupate dagli artisti in gara con primo posto facilmente intuibile, in mano a Mahmood con la sua “Tuta gold“.

Tuta gold, Mahmood I p’ me, tu p’ te, Geolier Sinceramente, Annalisa La noia, Angelina Mango Casa mia, Ghali Tu no, Irama Un ragazzo una ragazza, The Kolors Tutto qui, Gazzelle Click Boom!, Rose Villain Vai!, Alfa Onda Alta, Dargen D’Amico Pazza, Loredana Bertè Apnea, Emma Due altalene, Mr Rain Fragili, Il Tre Diamanti grezzi, Clara Autodistruttivo, La Sad Fino a qui, Alessandra Amoroso Ma non tutta la vita, Ricchi e Poveri Ti muovi, Diodato Governo Punk, Bnkr44 Mariposa, Fiorella Mannoia Capolavoro, Il Volo L’amore in bocca, Santi Francesi La rabbia non ti basta, BigMama La rondine, Mango Ricominciamo tutto, Negramaro Finiscimi, Sangiovanni Il cielo non ci vuole, Fred De Palma Che t’ho dico a fa’, Angelina Mango

A seguire dobbiamo scendere alla 32 per trovare “Pazzo di te” di Renga e Nek con Maninni alla 33 insieme alla sua ballad “Spettacolare”.

Un trionfo assoluto delle canzoni del Festival di Sanremo 2024 che hanno occupato le prime 33 posizioni della classifica Fimi. Non c’è nessun pezzo che figura in posizioni più basse.

La conferma e la certificazione del trionfo dell’ultima edizione che ha brillato non solo per gli ascolti monstre ma anche per il gradimento dei brani, schizzati immediatamente ai piani alti delle classifiche.