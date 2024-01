Sono state rese note le classifiche annuali di vendita Top of The Music di FIMI/GfK per quanto concerne il 2023 terminato da poco.

Per quanto riguarda la classifica Album & Compilation, dominano gli album italiani, specialmente la musica urban. L’album più venduto del 2023, infatti, è Il coraggio dei bambini di Geolier mentre al secondo posto, troviamo Sirio di Lazza, pubblicato nel 2022 ma che ha goduto ovviamente del grandissimo successo di Cenere, la canzone con la quale il rapper ha preso parte a Sanremo 2023. In terza posizione, infine, troviamo La Divina Commedia di Tedua che ha occupato la prima posizione in classifica per ben 12 settimane non consecutive.

La classifica riguardante i Singoli, invece, è fortemente influenzata dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. Al primo posto, infatti, c’è la già citata hit di Lazza, Cenere, che, quindi, è il brano più scaricato e “streammato” dell’anno scorso. In seconda posizione, c’è il pezzo vincitore dell’ultimo Festival ossia Due Vite di Marco Mengoni mentre al terzo posto, esattamente come a Sanremo, c’è il singolo Supereroi di Mr. Rain.

In fondo, trovate le top ten complete delle due classifiche.

Terminiamo con la classifica dei Vinili più venduti che vede il classico dei Pink Floyd, The dark side of the moon, al primo posto, CVLT di Salmo e Noyz Narcos in seconda posizione e X2VR di Sfera Ebbasta in terza.

Classifica FIMI: album più venduti nel 2023

1. Il coraggio dei bambini – Geolier

2. Sirio – Lazza

3. La Divina Commedia – Tedua

4. Fake news – Pinguini Tattici Nucleari

5. Materia (Prisma) – Marco Mengoni

6. X2VR – Sfera Ebbasta

7. Milano demons – Shiva

8. Rave, eclissi – Tananai

9. Madreperla – Guè

10. Alba – Ultimo

Classifica FIMI: singoli più venduti nel 2023

1. Cenere – Lazza

2. Due vite – Marco Mengoni

3. Supereroi – Mr.Rain

4. Gelosa – Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè

5. Tango – Tananai

6. Vetri neri – Ava, Anna & Capo Plaza

7. Mon amour – Annalisa

8. Italodisco – The Kolors

9. Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52 – Bizzarrap & Quevedo

10. Come vuoi – Geolier