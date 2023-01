Gli album degli artisti di Sanremo 2023 già annunciati e in pre-ordine

I big che si sfideranno per la vittoria al Festival di Sanremo 2023 sono già stati annunciati ormai da qualche settimana e da qui a martedì 7 febbraio, giorno in cui prenderà il via la settantatreesima edizione della kermesse canora italiana più famosa al mondo, c’è ancora chi sta lavorando senza sosta al nuovo album da lanciare nei giorni del Festival e chi, invece, ne ha da poco pubblicato uno e metterà in cantiere una semplice riedizione per includere il brano inedito presentato sul palco dell’Ariston. A che punto siamo coi nuovi album degli artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023? Ecco il punto della situazione, tra dubbi, certezze e uscite già in programma.

Dall’elenco che trovate di seguito, da considerare in continuo aggiornamento, sono stati esclusi gli album degli artisti di Sanremo 2023 che sono già usciti nei mesi scorsi e che, con molta probabilità, verranno ripubblicati con l’aggiunta dei brani presentati al Festival. Non appena ci saranno ufficialità in tal senso includeremo quei dischi nella lista, così come la compilation ufficiale della kermesse canora non ancora annunciata. Ecco gli album degli artisti di Sanremo 2023 già in pre-ordine, con tracklist completa nei casi in cui è stata annunciata.

Giorgia – “Blu”

Data di uscita: 17 febbraio 2023

Giorgia, una delle grandi sorprese di Sanremo 2023, ha un nuovo album pronto per inaugurare il nuovo anno, anticipato dal singolo Normale rilasciato lo scorso novembre. Blu, questo il titolo dell’undicesimo album in studio della cantautrice romana, era stato annunciato con data di uscita fissata per il 13 gennaio 2023, ma a pochi giorni da quella data è stato confermato che il disco, complice la partecipazione dell’artista a Sanremo, uscirà a ridosso del Festival: il 17 febbraio 2023. 9 i brani inclusi nel nuovo album di inediti:

Meccaniche celesti Normale Atacama Parole dette male Senza confine Sì o no Se Ogni chance che hai (feat. Gemitaiz) Tornerai

Ultimo – “Alba”

Data di uscita: 17 febbraio 2023

A due anni da Solo, uscito nel 2021, Ultimo è pronto a rilasciare il suo quinto album in studio, Alba, in uscita il 17 febbraio 2023, dopo la conclusione di Sanremo 2023. La tracklist del disco è ancora avvolta dal massimo riserbo e l’unica certezza è che includerà il brano che l’artista romani presenterà a Sanremo, “Alba”, che dà anche il titolo a questo nuovo lavoro.

In Alba dovrebbero finire anche gli ultimi due singoli rilasciati da Ultimo nel corso del 2022, “Vieni nel mio cuore” e “Ti va di stare bene”.

Elodie – Ok. Respira

Data di uscita: 10 febbraio 2023

Elodie è l’artista più preparata in vista di Sanremo 2023. Il suo nuovo disco, “Ok. Respira”, è stato annunciato con largo anticipo in vista della sua uscita il 10 febbraio 2023, mentre il Festival di Sanremo sarà ancora in corso.

Il nuovo disco, anticipato dall’omonimo brano in rotazione radiofonica ormai da qualche settimana, conterrà brani inediti di Elodie e i singoli già usciti nel corso degli ultimi due anni: Vertigine, Bagno a mezzanotte, Tribale, Proiettili (ti mangio il cuore) con Joan Thiele e, appunto, OK. Respira. La tracklist completa non è ancora stata ufficializzata, ma i pre-ordini del disco sono già partiti.

Levante – Opera Futura

Data di uscita: 17 febbraio 2023

Anche Levante è ufficialmente pronta per il post-Sanremo 2023. Opera Futura, il nuovo disco di inediti della cantautrice siciliana, Opera Futura, sarà disponibile dal 17 febbraio prossimo a tre anni dall’uscita di Magmamemoria. Così Levante ne ha parlato su Instagram:

Ho dipinto tutto di verde perché del futuro non so niente eccetto la speranza. Con il verde ho potuto scontornarmi e proiettarmi dove desideravo proprio perché, lungo la strada che mi ha portato a OPERA FUTURA, c’è stato tanto buio e solo la speranza di uscirne si è resa lanterna. La presenza del cigno agisce doppiamente sulla simbologia della speranza ma anche della bellezza e del pensiero leggero, in quanto sconfigge la gravità sentendosi a casa in cielo come in terra e in acqua.

Questa la tracklist completa di Opera Futura: