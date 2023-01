I Colla Zio sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Non mi va“. Il 17 febbraio prossimo uscirò il loro disco d’esordio, Rockabilly Carter. L’album, in uscita per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music Italia), è già in presave e in preorder in digitale e nei formati CD e vinile. All’interno della tracklist, troveremo Asfalto, il brano con cui i Colla Zio hanno partecipato a Sanremo Giovani, e Non mi va, in gara alla 73sima edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Il punto nevralgico e l’apice è il ritornello. Ha tre colonne questo brano, il titolo -punto di partenza e reazione istantanea all’insicurezza e difficoltà che poi il brano analizza-, il ritornello -dove si esprime il tutto e viene dichiarata- e il finale che spiega questa fragilità. Allo stesso tempo fa capire che il protagonista la sta accettando e non rifuggendo. Alla fine del pezzo, dice un augurio che si fa, per poter stare bene in qualche modo. Diventa un mantra ma si rende conto che non è possibile, è una presa di consapevolezza finale”

I Colla Zio ci introducono nell’universo di Rockabilly Carter – il Gigante Buono protagonista del Nuovo album – che è anche il Loro Universo musicale: un mondo fantastico, colorato, disegnato a pennarello, in cui i Colla come Billy cercano il proprio posto.

“Lui è un gigante che ha difficoltà a comunicare con le persone e la prima reazione che ha è quella di isolarsi e farsi abbattere. Poi inizia a correre quando accetta che non si può essere capiti, a volte, e si riscopre. Nella copertina si ritrae lui corre e noi che cerchiamo di stare al passo con lui. Prima deve capirsi, accettare se stesso, prima di pretenderlo dagli altri”

I Colla Zio lo fanno correndo all’impazzata, seguendo una direzione che si delinea durante il percorso stesso, senza una meta apparente, come spesso succede a vent’anni. Lo fanno imparando Lungo la strada, inciampando e rialzandosi, cantando e ballando, ma soprattutto sempre insieme. Rockabilly Carter è un compagno di viaggio immaginario, così in realtà i Cinque COLLA ZIO è un punto per gli altri: questa è la forza del gruppo, nella musica e nella vita.

Abbiamo chiesto alla band quali caratteristiche in comune hanno con questo gigante buono.

“Lui è un po’ un insieme di tutti i trattati caratteristici. La sua corsa sfrenata rappresenta il nostro bisogno di conoscere, di essere curiosi e di di essere noi stessi. Pensiamo che correre contro il mondo e scoprire sempre di più sia l’unico modo per comunicare qualcosa. Non vogliamo dare consigli a nessuno ma solo raccontarci”

Rockabilly Carter, Cover e tracklist dell’album

Questa la tracklist di ROCKABILLY CARTER:

1. Billy 4ever

2. Mezzora

3. Non mi va

4. La nostra seconda primavera

5. Asfalto

6. Genova

7. Patto col buio

8. Chiara ft Selton

9. Tanto piove

10. Ci rimango male quando sei puntuale

11. Billy Carter

Colla Zio, tour 2023

I Colla Zio saranno in tour a marzo e aprile 2023, dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo. “Il modo migliore per conoscerci a pieno”, assicurano. Dal brano in gara a Sanremo e dall’energia della band, la strada è pronta.

Queste le date:

Mercoledì 22 marzo 2023 || Roma @ Largo Venue

Giovedì 30 marzo 2023 || Firenze @ Viper Theatre

Venerdì 31 marzo 2023 || Bologna @ Locomotiv Club

Lunedì 3 aprile 2023 || Torino @ Hiroshima Mon Amour

Martedì 4 aprile 2023 || Milano @ Santeria Toscana 31