Elodie ha annunciato l’uscita di “Ok. Respira”, nuovo progetto discografico, fuori venerdì 10 febbraio, anticipato dall’omonimo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre 2022. Attivo da ora il pre-save del singolo e il pre-order di CD e vinile del nuovo album.

“Ok. Respira”, pronunciato come un mantra, è un’esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo. Il singolo ha sonorità dance e un testo che racconta l’importanza di valorizzarsi, celebra la propria indipendenza e l’amore per se stessi.

Scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessa Elodie e il team ITACA che ha prodotto il brano.

Il 2023 sarà per Elodie un anno ricco di progetti che, oltre alla partecipazione alla 73° edizione del Festival di Sanremo e l’uscita del nuovo album “Ok. Respira”, la vedrà protagonista della sua prima docu-serie e del suo primo live al Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti.

Gli ultimi singoli rilasciati da Elodie usciti nel 2021 sono Vertigine (che ha conquistato il disco di platino), Bagno a mezzanotte -arrivato al quarto posto della classifica Fimi dei brani di maggio successo e con 3 dischi di platino- e il più recente Tribale, pezzo rilasciato nell’estate 2022 e in grado di ottenere un platino.

Elodie è stata protagonista del film “Ti mangio il cuore”, per il quale ha inciso la canzone “Proiettili (Ti mangio il cuore)” con Joen Thiele.

Il 2020 è stato l’anno della pubblicazione di “This is Elodie”, arrivato al numero 6 della chart Fimi, e dal quale sono stati estratti numerosi brani come Andromeda (anche questo presentato a Sanremo), poi Guaranà. Ancora prima videro la luce Nero Bali, Rambla, Pensare male (insieme ai The Kolors).

Il 10 febbraio 2023 uscirà “Ok. Respira”, il suo nuovo album di inediti anticipato dall’omonimo singolo, disponibili in streaming e download digitale a partire dal 9 dicembre 2022.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.