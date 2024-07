Annalisa è in concerto a Villa Bellini a Catania, venerdì 26 luglio 2024, con una nuova data del suo tour estivo. Dopo un 2023 straordinario che l’ha vista dominare le classifiche musicali confermandosi la regina del pop, Annalisa continua anche per la prossima estate i suoi appuntamenti live con “Tutti nel vortice outdoor”

Il tour della cantante (organizzato e prodotto da Friends & Partners) è iniziato con il concerto evento del Forum di Assago di novembre ed è continuato con una serie di date nei Palasport partite ad aprile 2024, toccando le principali città italiane. Inoltre Annalisa ha potuto esibirsi nel suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio (evento di apertura del Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024). Gli appuntamenti live della cantautrice continuano in estate con “Tutti nel vortice outdoor” , una serie di concerti in festival prestigiosi.

In calendario, l’artista sarà anche a Palermo, il 27 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra gli artisti in cartellone al DREAM POP FEST PALERMO, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.

A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti per la data a Catania.

1 Indice La scaletta di Annalisa in concerto a Catania, 26 luglio 2024

La scaletta di Annalisa in concerto a Catania, 26 luglio 2024

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Annalisa a Catania.

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Tsunami

STORIE BREVI (Tananai & Annalisa cover)

Rosso Corallo

Mon Amour

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te

Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto inizierà alle 21.

Sono ancora disponibili biglietti per il live a Villa Bellini a Catania. Il prezzo è di 46 euro per il biglietto classico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.