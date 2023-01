LDA è tra i 28 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Il cantante, ex volto di Amici, porterà il brano inedito “Se poi domani“. Esce venerdì 17 febbraio “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo disco di LDA che contiene il singolo sanremese, con Cui l’artista è in Gara tra i Big della 73^ edizione del Festival, Il secondo progetto discografico del cantautore è disponibile da oggi in pre-order, pre-save e pre-add cliccando qui. Ancora non è stata svelata la tracklist dell’album. “Se poi domani” è una ballata d’amore per eccellenza, ma nell’album ci sono molte sonorità e generi musicali diversi:

“Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa Stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico”

Scritta da LDA e da Alessandro Caiazza, composta da Francesco D’Alessio e dallo stesso artista, ecco di cosa parla “Se poi domani”, come raccontato da LDA:

“‘Se poi domani’ è una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero in una trasmissione le mie sensazioni e che le persone si passo ritrovare nelle mie parole”

LDA LIVE, concerti, date e città

Nel frattempo, i fan attendono con impazienza anche i tre speciali appummentanti che vedranno LDA protagonista del suo primo tour, “LDA LIVE”. Un’occasione da non perdere per escoltar finalmente dal vivo i suoi succesi da milioni di stream e i nui brani del suo secondo progetto discografico.

Queste le date del tour, prodotto da Friends & Partners Insieme a GGD:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente previsto il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente previsto il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente previsto il 4 dicembre 2022)