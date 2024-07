Sembra tutto pronto per il ritorno sulle scene di Celine Dion. Dopo l’esibizione in programma alle Olimpiadi 2024, potrebbe arrivare Las Vegas

Ormai sembra ufficiale l‘esibizione di Celine Dion durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024. La cantante canadese è stata avvistata a Parigi nei giorni scorsi e, dopo l’arrivo di Lady Gaga, si è parlato anche di un duetto tra le due con le note di “La vie en rose”, brano originariamente inciso da Édith Piaf.

A dare per primo la notizia del ritorno sulle scene per il 26 luglio a Parigi è stato l’informatissimo sito Tmz. Inoltre, il Ministro francese dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Amélie Oudéa-Castéra, interrogata proprio su questo rumor ha risposto che Celine Dion era effettivamente a Parigi, che “non era una coincidenza” e che c’erano “una moltitudine di ruoli possibili in una cerimonia di apertura”. Si è poi fermata nel commentare questa fuga di notizie repentine, aggiungendo che “l’effetto sorpresa è fondamentale”.

Ma, all’orizzonte, oltre a questa performance attesissima, Celine Dion potrebbe essere pronta anche a tornare per una serie di concerti, dopo il tour annullato nei mesi scorsi per seri motivi di salute.

Secondo quanto riportato da PageSix, diversi fonti hanno affermato che la cantante, che convive da anni con la sindrome della persona rigida, stia negoziando da mesi con Resorts World per dare il via ad una residenza a fine 2024 o inizio 2025. Dalle informazioni iniziali comunque si tratterebbero solo di alcune date, con un impegno fisico non troppo elevato.

“È fondamentalmente un affare fatto. Lo sta facendo” ha confermato TMZ in merito a questo accordo ormai quasi siglato.

Celine Dion ha annunciato la sua diagnosi di persona rigida nel dicembre 2022, il che ha comportato una pausa a tempo indeterminato dalle esibizioni.

“Ho avuto problemi di salute per molto tempo, ed è stato davvero difficile per me affrontare queste sfide e parlare di tutto quello che ho passato. Tutto quello che so fare è cantare. È quello che ho fatto per tutta la vita, ed è quello che amo fare di più”