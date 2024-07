La scaletta e l’ordine delle canzoni di Fiorella Mannoia in concerto alla Banchina San Domenico a Molfetta: orario e come arrivare

Stasera, giovedì 25 luglio 2024, Fiorella Mannoia è in concerto alla Banchina San Domenico a Molfetta per una nuova data live del suo tour Fiorella Sinfonica Live con Orchestra.

Sarà l’occasione per ascoltare i brani più amati della cantante, dai classici come “Caffè nero bollente (brano cui cui apre il concerto) a “Quello che le donne non dicono”. Spazio, nella scaletta, anche a grandi hit della musica italiana reinterpretate dalla cantautrice. Tra queste citiamo Io Vivrò (senza te) di Lucio Battisti, Margherita di Riccardo Cocciante e La storia di Francesco De Gregori.

A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni in programma a Molfetta stasera, 25 luglio 2024.

La scaletta di Fiorella Mannoia a Molfetta, concerto 25 luglio 2024

Caffè nero bollente

I treni a vapore

Nessuna conseguenza

Io vivrò (senza te) (Lucio Battisti cover)

Come si cambia

Se io fossi un angelo (Lucio Dalla cover)

Giovanna d’Arco

In viaggio

Pescatore (Pierangelo Bertoli cover)

Le Notti Di Maggio (Ivano Fossati cover)

Combattente

Margherita (Riccardo Cocciante cover)

Bésame mucho

Quizas quizas quizas

Che sia benedetta

Sally (Vasco Rossi cover)

Domani è primavera

Mariposa

La storia (Francesco De Gregori cover)

Quello che le donne non dicono

Il cielo d’Irlanda (Massimo Bubola cover)

Il concerto di Fiorella Mannoia inizierà alle 21.

C0me arrivare alla Banchina San Domenico a Molfetta

In Auto

Da Bari:

Prendi la SS16 in direzione Nord (Foggia).

Prendi l’uscita Molfetta Sud.

Continua su Via Giovanni XXIII.

Prosegui dritto su Via Salvatore Allende.

Gira a destra in Via Vittorio Emanuele II.

Segui le indicazioni per il Porto.

La Banchina San Domenico si trova vicino al porto, lungo il mare.

Da Foggia:

Prendi la SS16 in direzione Sud (Bari).

Prendi l’uscita Molfetta Nord.

Continua su Via Terlizzi.

Gira a sinistra in Via Baccarini.

Continua su Via Tenente Fiorino.

Segui le indicazioni per il Porto.

La Banchina San Domenico si trova vicino al porto, lungo il mare.

Con i Mezzi Pubblici

Da Bari:

Prendi un treno regionale dalla Stazione Centrale di Bari in direzione Foggia e scendi alla stazione di Molfetta.

Dalla stazione ferroviaria di Molfetta, puoi camminare verso la Banchina San Domenico (circa 15 minuti a piedi):

Esci dalla stazione e vai dritto su Piazza Aldo Moro.

Continua su Corso Umberto I.

Prosegui su Via Vittorio Emanuele II fino ad arrivare al porto.

La Banchina San Domenico si trova lungo il mare, vicino al porto.

Da Foggia:

Prendi un treno regionale dalla Stazione Centrale di Foggia in direzione Bari e scendi alla stazione di Molfetta.

Dalla stazione ferroviaria di Molfetta, segui le stesse indicazioni sopra per raggiungere la Banchina San Domenico a piedi.

Parcheggio: Se arrivi in auto, verifica le aree di parcheggio disponibili vicino al porto, poiché potrebbero esserci zone a pagamento o a tempo limitato.

Trasporto locale: Molfetta ha un servizio di autobus locali che possono aiutarti a muoverti in città, ma la Banchina San Domenico è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria.