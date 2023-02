Ecco la classifica Fimi della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023. Scopriamo insieme i singoli e gli album di maggior successo.

Classifica Fimi, Singoli più venduti dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023

Al primo posto della chart troviamo Guasto d’amore, il brano di Bresh & Shune che ha battuto tutti, compreso l’atteso ritorno di Blanco con L’isola delle rose, che si deve ‘accontentare’ di un quinto gradino della classifica. Seconda posizione per Shakira: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 che abbandona così la numero 1. Medaglia di bronzo per Miley Cyrus e la sua Flowers che resta stabile. Scende dalla 5 alla 7 “x Caso” di Geolier feat Sfera Ebbasta. Bene Annalisa che, dopo 22 settimane, è ancora in top ten con “Bellissima” (#8). Alla 19 Arai di Medy feat. Capo Plaza. LLYLM di Rosalia debutta alla 74.

GUASTO D’AMORE, BRESH & SHUNE SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53, BIZARRAP & SHAKIRA FLOWERS, MILEY CYRUS COOKIES N’ CREAM, GUÈ, ANNA & SFERA EBBASTA L’ISOLA DELLE ROSE, BLANCO QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52, BIZARRAP & QUEVEDO X CASO, GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA BELLISSIMA, ANNALISA NON LO SAI, SHIVA ARAI, MEDY FEAT. CAPO PLAZA

Classifica Fimi, Album più venduti dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023

Passiamo alla classifica degli album. Guè si riconquista la prima posizione della classifica con Madreperla. Scendono così alla 3 i Maneskin dopo il numero 1 della scorsa settimana con Rush!. Secondo posto per Geoiler con Il coraggio dei bambini. Debutta alla 4 Mostro con The Illest Vol. 3. Cala dalla 5 alla 10 Rose Villain con il suo ultimo disco, Radio Gotham. Esordio alla 11 per Jamil con Flow. Posizione 14, invece, per la compilation di Amici 22. E Sam Smith? Gloria, il nuovo album, debutta alla 20. Posizione 50 per Ava Max e il suo “Diamonds & Dancefloors”. A 12 settimane dalla pubblicazione, Il mondo è nostro di Tiziano Ferro si trova alla posizione 100.