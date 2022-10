Gloria è il titolo del nuovo disco di Sam Smith, annunciato nelle scorse ore e in uscita il 27 gennaio 2023. Ad anticipare il progetto è il singolo Unholy, l’ottava hit di Sam a raggiungere il numero 1 nelle classifiche che ha ottenuto oltre 180 milioni di stream su Spotify. Il brano è rimasto in cima alle classifiche globali di Spotify e Apple Music dal giorno dell’uscita, per 24 giorni e oltre. Dominando le tendenze di Tik-Tok, con Unholy, Sam è tra i soli altri tre artisti che hanno debuttato al numero 1 della classifica ufficiale del Regno Unito quest’anno e dove è tuttora, per la terza settimana, in vetta.

Gloria è il quarto album in studio di Sam Smith e arriva dopo l’acclamato album del 2020 Love Goes. Il cantante ha all’attivo 35 milioni di album venduti, 260 milioni di singoli venduti e 45 miliardi di streaming in carriera. Il multi-platino album con cui ha debuttato e il secondo album, In the Lonely Hour e The Thrill of It All, hanno entrambi raggiunto il primo posto della Billboard 200. Tra le collaborazioni passate possiamo citare artisti come Calvin Harris per il successo internazionale “Promises”, Normani con l’apprezzata hit R&B “Dancing With A Stranger” e la superstar africana Burna Boy per “My Oasis”. Sam Smith, inoltre, ha ottenuto due Guinness World Record: per il maggior numero di settimane consecutive nella Top 10 della UK Album Chart (per il suo debutto del 2014, In The Lonely Hour) e per essere stato il primo tema ufficiale della serie di James Bond a raggiungere il primo posto della UK Charts (con il brano “Writing’s on the Wall”, vincitore di Oscar e Golden Globe).

Questo fine settimana, il 21 e 22 ottobre 2022, Sam si esibirà in due spettacoli alla Royal Albert Hall.

Qui sotto la cover di Gloria. Sam Smith aveva anticipato, a gennaio 2021, di essere al lavoro sul nuovo album.

Nel settembre 2019, Sam Smith ha pubblicato su Instagram un appello ai suoi fan in cui spiegava di percepirsi come non-binario e invitava le persone a utilizzare i pronomi generici “They / Them” nel rivolgersi a ləi. Nel rispetto del suo desiderio, e in accordo con le regole della lingua italiana che a differenza dell’inglese non prevede l’uso del cosiddetto “Singular they”, nella stesura di questo comunicato le desinenze di maschile e femminile sono state sostituite da una shwa (il simbolo “ə”).