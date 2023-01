Miley Cyrus ha annunciato il nuovo singolo, Flowers, in uscita il 13 gennaio 2023. “New Year, New Miley, New Single“. Queste le parole ad accompagnare l’atteso comeback della cantante. L’annuncio del nuovo singolo della Cyrus ha coinciso con il suo speciale NBC di Capodanno che ha condotto insieme alla sua madrina, Dolly Parton. Nel corso della trasmissione televisiva di due ore, Cyrus ha eseguito diverse canzoni, inclusi i duetti di “Let’s Dance” con David Byrne, “I Love Rock and Roll”, “Wrecking Ball” e “I Will Always Love You” con Parton, “Stars Are Blind” con Paris Hilton, “Midnight Sky” con Fletcher. L’ultimo album di Cyrus, Plastic Hearts, è stato pubblicato nel 2020. L’anno scorso ha pubblicato un album dal vivo chiamato ATTENTION: MILEY LIVE.

NEW YEAR, NEW MILEY, NEW SINGLE. FLOWERS JANUARY 13. pic.twitter.com/GnaQCApxcp — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 1, 2023

Plastic Hearts è stato il settimo disco in studio di Miley Cyrus. Fu pubblicato il 27 novembre 2020 dalla RCA Records ed è stato il suo ultimo album con l’etichetta; ha firmato con la Columbia Records all’inizio del 2021. Segnando un allontanamento dalle precedenti uscite di Cyrus, Plastic Hearts è principalmente un disco rock, pop, synth-pop e glam rock con influenze country, punk rock, new wave, industrial, disco e power pop. La maggior parte dell’album è stata prodotta da Andrew Watt e Louis Bell, con un’ulteriore collaborazione con Mark Ronson e Andrew Wyatt. Tra le collaborazioni presenti nel disco, non possiamo non ricordare Dua Lipa, Billy Idol, Joan Jett e Stevie Nicks.

Plastic Hearts ha debuttato al numero due della Billboard 200 degli Stati Uniti con 60.000 unità equivalenti a un album, diventando così la nona uscita di Miley Cyrus, entrata in classifica tra i primi cinque, e la sua uscita con le classifiche più alte dai tempi di Bangerz (2013).

Il disco ha fatto il suo esordio al numero quattro della UK Albums Chart, con 15.318 copie vendute. In Canada, l’album ha debuttato in cima alla Canadian Albums Chart, diventando il suo quarto numero uno e il nono album nella top ten della classifica.

In Italia si è fermata al nono gradino della Fimi.