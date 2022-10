I Måneskin hanno ufficialmente annunciato il loro prossimo album di inediti. La rock band romana, che ha trovato la consacrazione a livello internazionale soprattutto dopo il trionfo all’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni, pubblicherà il nuovo album, dal titolo Rush!, il prossimo 20 gennaio 2023.

Dal 3 novembre 2022, l’album sarà disponibile in pre-order. Rush!, inoltre, verrà pubblicato in diverse versioni fisiche tra le quali vinile standard (bianco, rosso e picture disc), special box sets e CD.

La prima anticipazione di Rush! è stata il singolo The Loneliest, pubblicato lo scorso 7 ottobre. Il singolo è entrato immediatamente nelle classifiche di ben 28 paesi nel mondo. A livello mondiale, il singolo è entrato nella Top 50 Global di Spotify, nella Billboard’s Global Top 200 e nella Top Songs Global Chart di Spotify. In Italia, invece, The Loneliest ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli della FIMI, ricevendo anche la certificazione di Disco D’Oro.

I Måneskin sono attualmente impegnati in Nord America con il loro Loud Kids Tour, con il quale faranno ritorno in Italia a febbraio dell’anno prossimo. Il tour, successivamente, farà tappa in molti paesi europei fino a maggio 2023. Ricordiamo anche che il 20 e il 24 luglio, la band si esibirà anche rispettivamente allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano.

Il 2022, per i Måneskin, è stato anche un anno ricco di riconoscimenti internazionali.

Recentemente, la band ha ottenuto 5 nomination agli American Music Awards 2022 (nelle categorie New Artist Of The Year, Favorite Rock Artist, Favorite Pop Duo or Group, Favorite Rock Song e Favorite Soundtrack), 2 nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 (come Best Rock e Best Italian Artist) e 2 nomination ai Brit Awards 2022 (nelle categorie International Group e International Song of the Year).

Agli MTV Video Music Awards di quest’anno, la band ha vinto il Moonman per il Miglior Video Alternativo grazie al video di I Wanna Be Your Slave.

L’ultimo album di inediti dei Måneskin è Teatro d’ira: Vol. I, pubblicato nel 2021 in concomitanza con la loro vittoria al Festival di Sanremo.